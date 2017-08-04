В МВД КР созданы шесть самостоятельных служб

Во исполнение Указа президента КР "О мерах по реформе системы правоохранительных органов КР" за №161 от 18 июля 2016 года и постановления правительства КР "О мерах по реформированию ОВД КР" за №220 от 30.04.2013 года и в целях реализации мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка и борьбе с преступностью в МВД, созданы 6 самостоятельных служб:

Служба криминальной милиции; Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; Служба внутренних расследований; Следственная служба; Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции; Служба общественной безопасности.

Руководителями данных служб назначены: