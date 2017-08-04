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В МВД КР созданы шесть самостоятельных служб

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ВБ

Во исполнение Указа президента КР "О мерах по реформе системы правоохранительных органов КР" за №161 от 18 июля 2016 года и постановления правительства КР "О мерах по реформированию ОВД КР" за №220 от 30.04.2013 года и в целях реализации мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка и борьбе с преступностью в МВД, созданы 6 самостоятельных служб:

  1. Служба криминальной милиции;
  2. Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
  3. Служба внутренних расследований;
  4. Следственная служба;
  5. Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции;
  6. Служба общественной безопасности.

Руководителями данных служб назначены:

  1. Начальником Службы криминальной милиции – полковник милиции Болпонов Нурмат Джумабекович;
  2. Начальником Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков – полковник милиции Араев Азамат Муратович;
  3. Начальником Службы внутренних расследований - полковник милиции Кочербаев Скандарбек Анатольевич;
  4. Начальником Следственной службы - полковник милиции Уметалиев Талантбек Жедигерович;
  5. Начальником Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции - полковник милиции Бийбосунов Улан Мелсович;
  6. Начальником Службы общественной безопасности - полковник милиции Асаналиев Сапарбек Тилекович.

URL: http://www.vb.kg/364300
Теги:
МВД, реформы
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