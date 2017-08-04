В МВД КР созданы шесть самостоятельных служб

Во исполнение Указа президента КР "О мерах по реформе системы правоохранительных органов КР" за №161 от 18 июля 2016 года и постановления правительства КР "О мерах по реформированию ОВД КР" за №220 от 30.04.2013 года и в целях реализации мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка и борьбе с преступностью в МВД, созданы 6 самостоятельных служб:
- Служба криминальной милиции;
- Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
- Служба внутренних расследований;
- Следственная служба;
- Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции;
- Служба общественной безопасности.
Руководителями данных служб назначены:
- Начальником Службы криминальной милиции – полковник милиции Болпонов Нурмат Джумабекович;
- Начальником Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков – полковник милиции Араев Азамат Муратович;
- Начальником Службы внутренних расследований - полковник милиции Кочербаев Скандарбек Анатольевич;
- Начальником Следственной службы - полковник милиции Уметалиев Талантбек Жедигерович;
- Начальником Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции - полковник милиции Бийбосунов Улан Мелсович;
- Начальником Службы общественной безопасности - полковник милиции Асаналиев Сапарбек Тилекович.