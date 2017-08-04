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Мээрим Джуманазарова завоевала бронзу молодежного чемпионата мира

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Гулиза Авазова

Кыргызстанка Мээрим Джуманазарова завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе среди юниоров, который проходит в Тампере (Финляндия).

Как сообщает официальный сайт Объединенного мира борьбы, во второй день соревнований медали разыгрывались по женской борьбе, в котором Кыргызстан представляла одна спортсменка - Мээрим Джуманазарова. Она боролась в весовой категории до 67 кг и стартовала с 1/8 финала поединком против Кендры Дачера из Франции.

Одержав уверенную победу над соперницей, вышла в четвертьфинал, где встретилась с Тересой Эдфелдер из Германии. Кыргызстанка досрочно сумела завершить этот поединок в свою пользу, набрав нужное количество очков и при этом не давая сопернице заработать ни одного балла.

Однако в полуфинальной схватке не смогла одолеть Юдари Санчезу Родригез из Кубы. Затем в борьбе за бронзу Джуманазарова одержала вверх над Хеддой Хауг Странд из Норвегии и заняла третье место.

Отметим, сегодня продолжатся состязания по женской борьбе, где Кыргызстан представят еще двое - Назира Марсбек кызы и Айпери Медет кызы.

Напомним, на мировом первенстве молодежи медали разыгрываются и по другим стилям борьбы, в частности завершились поединки по вольной борьбе и у сборной Кыргызстана одна бронзовая медаль, которую завоевал Акбар Кенжебек уулу. Самыми последними в борьбу вступают представители греко-римской борьбы.

URL: http://www.vb.kg/364306
Теги:
женская борьба, чемпионат
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