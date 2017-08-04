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На рынках Оша продают арбузы и дыни с высоким содержанием нитратов

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ВБ

На центральном рынке г. Оша специальная комиссия провела проверку качества овощей и фруктов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По результатам рейда установлено, что в большинстве арбузов и дынь на центральном рынке незначительно завышена норма нитратов.

По словам заведующего лабораторией Ошской городской инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности по правому берегу реки Ак-Буура Сейдали Досова, проверка овощей и фруктов проводится на рынке постоянно.

"Согласно распоряжению мэрии города Ош, специально комиссией проведена проверка овощей и фруктов, которые реализуются у дороги по улице Кара-Суйской на содержание нитратов. Особое внимание комиссии привлекла проверка арбузов и дынь, в которых обнаружено повышенное содержание нитратов. Это арбузы и дыни привезенные из Шамалды-Сай Джалал-Абадской области, села Отуз-Адыр Ошской области, Шымкента Республики Казахстан и других производителей. По данному факту составлен соответствующий акт", - отметил он.

По итогам рейда торговцам, у которых в арбузах и дынях выявлено повышенное содержание нитратов, выданы предупреждения не проводить торговлю данной продукцией.

Кроме того, проведена разъяснительная беседа с торговцами молочной продукцией.

URL: http://www.vb.kg/364313
Теги:
мэрия, Ош, рынок
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