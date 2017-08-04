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В Бишкеке за 7 месяцев снесено почти 2,5 тысячи незаконных объектов

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ВБ

В мэрии г. Бишкек состоялось заседание оперативного штаба по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов.

По словам начальника городского управления землепользования и строительства Иманакуна уулу Таланта, в результате совместной работы за 7 месяцев этого года демонтировано 2 тыс. 424 незаконных объекта. Производился снос и капитальных строений, функционирующих без разрешительных документов.

В свою очередь вице-мэр Бакыт Дюшембиев поручил директору муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" Асхату Тюлебердиеву разработать механизм и правила упорядочения размещения рекламных объектов. Повысить эффективность взаимодействия соответствующих структурных подразделений в работе по предотвращению незаконного строительства на территории столицы. Вице-мэр также поручил городским службам сделать основной упор в работе с незаконными застройками на выработку соответствующей системы по недопущению подобных строек.

Справка: В начале января постановлением мэрии за №1 2017 года был образован оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории Бишкека.

В составе штаба в тесном взаимодействии работают структурные подразделения мэрии, судебный департамент, госинспекция по экологической и технической безопасности, а также прокуратура.

Глава управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек Иманакун уулу Талант. Тел. 97-51-22.

Глава регионального управления по г. Бишкек Госинспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР Мелис Адиев. Телефон: 56-49-80; 90-12-60.

Заведующий отделом по контролю за деятельностью подразделений служб судебных исполнителей судебного департамента при Верховном суде КР Нурлан Пирназаров. Телефон: 58-09-95.

Прокуратура города Бишкек. Телефон: 32-34-10.

URL: http://www.vb.kg/364319
Теги:
мэрия, Бишкек
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