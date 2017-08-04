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Кресло директора музея "Сулайман-Тоо" остается вакантным после Каримовой

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Айдана Абдуваитова

Руководство Минкультуры удовлетворило заявление певицы Самары Каримовой об увольнении с поста директора музейного комплекса "Сулайман-Тоо". Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ведомства.

В начале этой недели министр рассмотрел заявление певицы об увольнении с должности директора музея по собственному желанию.

"Заявление было удовлетворено и предыдущий приказ о ее назначении утратил силу. Сейчас в музее пока не назначен новый директор. Еще неизвестно, когда будет решен вопрос с новым назначением", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что согласно уставу обязанности директора музея временно исполняет его заместитель.

Напомним, 28 июля предыдущий директор музея Абдраим Тургунбаев был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. В тот же день новым директором была назначена эстрадная певица и актриса Ошского областного театра Самара Каримова. Отсутствие опыта работы в музейной сфере стало поводом для критики ее назначения в соцсетях и 29 июля Каримова сообщила, что отказалась от должности.

URL: http://www.vb.kg/364322
Теги:
Министерство культуры и туризма, назначение, Сулайман-Тоо, шоу-бизнес
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Комментарии
Барак уБАМа
04.08.2017, 15:12
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Комментариев: 199

Муж похллпотал за неё,она отказалась.

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