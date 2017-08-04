Жээнбеков набрал 94,6 балла по госязыку. Немного "не дотянул" до рекорда

Сегодня, 4 августа, тестирование на знание госязыка сдал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, который баллотируется в президенты от СДПК.

Как сообщили в Нацкомиссии по госязыку, Жээнбеков набрал 94,6 балла.

Напомним, в ЦИК поступило заявление о выдвижении 59 кандидатур, двое из них взяли самоотвод, еще нескольких комиссия может не допустить к участию в выборах, так как они по тем или иным причинам не соответствуют требованиям закона о выборах.

С 26 июля тестирование на знание госязыка прошел 21 кандидат, один из которых - Руслан Джунусов не смог набрать достаточное количество баллов, а остальные 20 кандидатов набрали баллы выше минимального. Самый высокий результат на сегодняшний день у Адахана Мадумарова - 96,77 балла.