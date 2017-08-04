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Жээнбеков набрал 94,6 балла по госязыку. Немного "не дотянул" до рекорда

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 4 августа, тестирование на знание госязыка сдал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, который баллотируется в президенты от СДПК.

Как сообщили в Нацкомиссии по госязыку, Жээнбеков набрал 94,6 балла.

Напомним, в ЦИК поступило заявление о выдвижении 59 кандидатур, двое из них взяли самоотвод, еще нескольких комиссия может не допустить к участию в выборах, так как они по тем или иным причинам не соответствуют требованиям закона о выборах.

С 26 июля тестирование на знание госязыка прошел 21 кандидат, один из которых - Руслан Джунусов не смог набрать достаточное количество баллов, а остальные 20 кандидатов набрали баллы выше минимального. Самый высокий результат на сегодняшний день у Адахана Мадумарова - 96,77 балла.

URL: http://www.vb.kg/364333
Теги:
выборы, кыргызский язык, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Замир
04.08.2017, 16:40

Красавчик этого достаточно чтобы победить выборы 

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Milena Blavatskych
04.08.2017, 17:07
Карма: -1
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Комментариев: 8

Жээнбеков знает кыргызский язык лучше Сариева и Бабанова. Хороший результат.  Не должен президент знать родной язык на уровне "без уровня".

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Медет Осмоналиев
04.08.2017, 17:09
Карма: +91
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Минусов: 116
Комментариев: 440

Чем мне нравится Жээнбеков, так это тем, что делает все спокойно, без помпы и самопиара. Сариеву устроили дарение цветов после теста. Бабановские пиарщики круглосуточно везде писали, какие у него отличные результаты. А Жээнбеков молча пришел, сдал и ушел.

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Руслан Рустамович
04.08.2017, 18:30
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В Кыргызстане за 26 лет независимости сменилось 28 премьер-министров. За эти годы каких только типажей в этом кресле не побывало! У каждого из них была своя запоминающаяся пиар-фишка: кто-то запечатлелся в памяти яркими галстуками, кто-то имиджем “железного генерала”, кто-то бесконечным мельканием на экранах в спецовке и строительной каске, кто-то огромным кортежем из правительственных авто даже на незначительных мероприятиях. Почему же на фоне всей этой кавалькады премьеров мы не можем идентифицировать нынешнего, Сооронбая Жээнбекова, по какой-то яркой характеристике? Может быть, потому, что человек на своем месте просто работает, ежедневно перелопачивает всю эту рутину из проблем, проектов, переговоров? И, конечно же, на фоне других глав правительств, которые не слезали с экранов телевизоров и страниц социальных сетей, кажется, что он недостаточно активен.

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