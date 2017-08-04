Футбольный клуб "Абдыш-Ата" попрощался с тренером Аскаром Ахметовым

Аскар Ахметов лишился своего поста после проигрыша "Абдыш-Аты" бишкекскому "Дордою" с крупным счетом 4:1 в рамках 11-го тура чемпионата страны в высшем дивизионе.

Как сообщает Футбольная лига Кыргызстана, он был назначен на эту должность в начале сезона, после того, как привел команду "Живое" к серебряным медалям в Первенстве Кыргызстана по футболу Зоны "А". На сегодняшний день "Абдыш-Ата" в чемпионате идет на 3-м месте, а в Кубке Кыргызстана дошла до полуфинала, где в двухматчевом противостоянии снова сыграет с "Дордоем".

В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера "Абдыш-Аты" до конца сезона стал Игорь Гавшин. 39-летний специалист имеет тренерскую лицензию "В". Ранее он работал начальником команды, а также занимал пост менеджера.