Сегодня: экзамен провалил, вместо ЗАГСа в психушку, в ГУВД новый начальник

Экзамен провалил. Самовыдвиженец Руслан Джунусов не смог набрать достаточное количество баллов по госязыку для регистрации его кандидатуры в президентских выборах. Об этом сообщили в Национальной комиссии по госязыку.

Сегодня, Руслан Джунусов прошел тестирование на знание кыргызского языка - обязательного условия ЦИК для регистрации его кандидатуры. Джунусов смог набрать лишь 46,1 балла. Таким образом, он не сможет получить сертификат от Нацкомиссии и участвовать в выборах.

Вместо ЗАГСа в психушку. Гражданка Кыргызстана намеренно попала в психиатрическую больницу, находящуюся в Москве, чтобы избежать насильственного замужества в Кыргызстане.

Девушка при встрече с сотрудниками посольства рассказала, что она на протяжении последних 6 месяцев находилась под давлением своих родителей, в особенности со стороны матери, которые пытались против воли выдать ее замуж по расчету за неизвестного ей парня. Находясь в сложной жизненной ситуации, девушка решила уехать из Кыргызстана и намеренно попасть в больницу в Москве.

Смена начальства. Новым главой ГУВД Бишкека стал полковник милиции Сталбек Рахманов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что прежний глава ГУВД Самат Курманкулов находится в распоряжении. Сегодня Рахманова представили личному составу.

Друг-педафил. В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области односельчанин изнасиловал 10-летнего сына своего друга в поле, однако родители пострадавшего ребенка не стали писать заявление в милицию.

В ходе следствия родители отказались предъявлять претензии насильнику. Однако сотрудники милиции все же возбудили уголовное дело в отношении жителя села Барскоон К. уулу Майрамбека по статье 133 часть 3 ("Развратные действия, совершенные в отношении малолетних лиц) УК КР".

Спасательная операция. Сегодня, силами воздушной обороны проведена очередная спасательная операция с вылетом в ущелье Ала-Арча на площадку "Рацек" (3300 м над уровнем моря).

Экипаж в составе командира капитана Б.Рахманова, летчика-инструктора О.Гармашева, борт-техника майора Г.Абдырахманова осуществил вылет с целью эвакуации гражданки Российской Федерации, 1970 г.р. В.Тихомировой, совершавшей восхождение на пик Корона. Альпинистка была доставлена на аэродром

"Фрунзе-1" г. Бишкек с диагнозом "отек легких" для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение.

Игра проиграна. Аскар Ахметов лишился поста гоавного тренира после проигрыша "Абдыш-Аты" бишкекскому "Дордою" с крупным счетом 4:1 в рамках 11-го тура чемпионата страны в высшем дивизионе.

Как сообщает Футбольная лига Кыргызстана, он был назначен на эту должность в начале сезона, после того, как привел команду "Живое" к серебряным медалям в Первенстве Кыргызстана по футболу Зоны "А". На сегодняшний день "Абдыш-Ата" в чемпионате идет на 3-м месте, а в Кубке Кыргызстана дошла до полуфинала, где в двухматчевом противостоянии снова сыграет с "Дордоем".