Атамбаев: Ботанический сад - не место для лаборатории

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев считает, что строительство лаборатории на территории Ботанического сада им. Э Гареева Национальной академии наук противоречит законам Кыргызской Республики, и ставит под угрозу сохранение имеющейся там уникальной коллекции растительности, об этом сообщается на официальном сайте президента КР.

"Ботанический сад имеет статус особо охраняемой природной территории, является национальным достоянием Кыргызской Республики и находится под охраной государства. Учитывая важность создания карантинной, фитосанитарной и ветеринарной лаборатории в процессе оптимизации объемов производства и экспорта конкурентоспособной сельскохозяйственной, животноводческой продукции, рекомендуется правительству КР выработать альтернативное решение по ее строительству во избежание нанесения экологического ущерба Ботаническому саду им. Э.Гареева",- говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость выделения Ботанического сада им. Э.Гареева из состава Национальной академии наук в самостоятельное научно-исследовательское учреждение с одновременным присвоением статуса "национальный".