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Пленный боевик ИГ заявил о спецподготовке террористов для атак в Европе

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Попавший в плен к курдскому ополчению террорист из "Исламского государства" рассказал о находящейся в Сирии секретной ячейке ИГ, участники которой осуществили теракты в Париже и Брюсселе, а также готовились атаковать Великобританию. Об этом сообщает газета Times.

По словам пленного террориста, ячейка известна под названием "Аль-Кхарса".

Вступившие в нее потенциальные боевики-смертники, выходцы из европейских стран, проходили жесткую подготовку в одном из сирийских лагерей террористов, после чего отправлялись обратно в Европу. По словам боевика, обучение в ячейке занимает семь месяцев.

"Каждому европейцу, пересекающему границу с Сирией, предлагается (возможность) присоединиться (к "Аль-Кхарсе"). Если 20 человек начнут прохождение тренировки, то только пять закончат ее. Затем они возвращаются в Европу и совершают теракты" - приводит газета слова боевика. Выходцы из этой ячейки ответственны за теракты в Париже и Брюсселе.

Газета также сообщает о том, что террорист за два года в ИГ насчитал около 50 выходцев из Германии, Франции, Бельгии и Британии, которые успешно окончили программу подготовки в лагере смертников. "Они (террористы) планируют совершить больше терактов из-за того, что коалиция наносит по ним много ударов. Они также хотят совершить нападения в Ливане" - цитирует газета высказывание пленного исламиста.

URL: http://www.vb.kg/364374
Теги:
Европа, Ирак, Сирия, терроризм
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