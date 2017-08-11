Погода
$ 68.90 - 69.12
€ 80.80 - 81.30

Экс-вице-мэр Эрнис Зарлыков чуть не провалил тестирование по госязыку

252  1
Айдана Абдуваитова

Сегодня, 11 августа, в Национальной комиссии по госязыку продолжилось очередное тестирование кандидатов в президенты.

На этот раз тест сдавали журналист Турат Акимов, лидер партии "Кыргызстан" Канат Исаев, безработный Темиркул Омуралиев и экс-вице-мэр Эрнис Зарлыков.

Среди них самые высокие результаты оказались у Турата Акимова - 85,13 баллов. Канат Исаев и Темиркул Омуралиев набрали 82,15 и 61 балл соответственно.

Знания по кыргызскому языку бывшего вице-мэра столицы Эрниса Зарлыков "Кыргызтест" оценил на 60,16 баллов. Это один из самых низких результатов среди всех кандидатов.

Отметим, для участия в выборах кандидат должен набрать более 60 баллов.

URL: http://www.vb.kg/364402
Теги:
выборы, кыргызский язык, Канат Исаев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (57 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
Бермет Осмонкулова
11.08.2017, 18:28
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 39
Минусов: 34
Комментариев: 70

Почему то я не удивлена результатом Зарлыкова...

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  