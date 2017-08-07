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"Кыргызтест" проверил знания еще нескольких кандидатов в президенты

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 7 августа, тестирование на знание госязыка прошла очередная группа кандидатов в президенты.

Система "Кыргызтеста" определила уровень владения госязыком кандидатов на следующем уровне:

  1. Азимбек Бекназаров - 86,4 балла
  2. Токтобубу Таласбаева - 79,77 балла
  3. Дамира Токтосунова - 73,65 балла

С 26 июля тестирование на знание госязыка прошли 24 кандидата. Самый высокий результат на сегодняшний день у Адахана Мадумарова - 96,77 балла, самый низкий у Руслана Джунусова - 46,1 балла. Отметим, для регистрации кандидатам необходимо набрать более 60 баллов.

URL: http://www.vb.kg/364410
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Комментарии
Дениза Токоева
07.08.2017, 16:51
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Минусов: 104
Комментариев: 99

Азимбек Бекназаров - 86,4 баллаВыходит этот мырк не только на русском плохо говорит, а еще и на кыргызском. 

+1
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Жалоба модератору
Бермет Осмонкулова
07.08.2017, 17:34
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 35
Минусов: 34
Комментариев: 65

Дениза Токоева

Азимбек Бекназаров - 86,4 баллаВыходит этот мырк не только на русском плохо говорит, а еще и на кыргызском. 

Из Бекназарова такой президент как из Текебаева Джеки Чан!

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