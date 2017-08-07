"Кыргызтест" проверил знания еще нескольких кандидатов в президенты

Сегодня, 7 августа, тестирование на знание госязыка прошла очередная группа кандидатов в президенты.

Система "Кыргызтеста" определила уровень владения госязыком кандидатов на следующем уровне:

Азимбек Бекназаров - 86,4 балла Токтобубу Таласбаева - 79,77 балла Дамира Токтосунова - 73,65 балла

С 26 июля тестирование на знание госязыка прошли 24 кандидата. Самый высокий результат на сегодняшний день у Адахана Мадумарова - 96,77 балла, самый низкий у Руслана Джунусова - 46,1 балла. Отметим, для регистрации кандидатам необходимо набрать более 60 баллов.