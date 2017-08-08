Футбол: Азамат Байматов перешел в клуб высшей лиги Омана

Защитник и капитан национальной сборной Кыргызстана по футболу Азамат Байматов перешел в клуб высшей лиги Омана - "Сохар". Об этом сообщает официальная страница клуба в социальной сети "Фейсбук".

Как сообщается, в своей новой команде Байматов будет играть под 36-м номером.

Отметим, чуть ранее капитан сборной попрощался с клубом "Аль Риффа" из Бахрейна, в котором играл в течение года и стал серебряным призером в высшем дивизионе. За 2016-2017 сезон он в составе местной команды сыграл в 23-х матчах и забил два гола.

Напомним, с сентября 2015 года Байматов защищал цвета другого бахрейнского футбольного клуба "Ситра", где стал его капитаном.