Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 100.27 - 101.17

Мэр Джунушалиев инициировал создание электронных карт всех деревьев города

282  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальные службы столицы выступили с официальным разъяснением относительно появления номерных знаков на стволах деревьев в центре города. Как сообщили в МП "Бишкекзеленхоз", нумерация насаждений на бульваре Эркиндик является частью плановой инвентаризации, а не подготовкой к их сносу. Ранее среди горожан распространилась недостоверная информация о том, что установка бирок якобы означает скорое уничтожение зеленых насаждений.

В действительности масштабный проект реализуется по инициативе мэра Айбека Джунушалиева и направлен на создание "цифровых паспортов" столичной флоры. Специалисты Центра цифровых технологий уже приступили к разработке электронных карт, благодаря которым жители смогут получить исчерпывающие данные о каждом дереве в парках и скверах Бишкека. В единую базу вносятся сведения о породе, возрасте, высоте и диаметре ствола, что позволяет систематизировать уход за растениями.

Цифровой реестр станет ключевым инструментом для своевременного выявления болезней и позволит заменять только те экземпляры, которые официально признаны аварийными и представляют реальную опасность. Для городской урбанистики такой подход означает переход к прозрачному управлению инфраструктурой. Горожане получат возможность контролировать обоснованность санитарной обрезки, что должно снизить уровень недоверия к работе муниципальных служб.

Кроме того, точный учет позволит оптимизировать бюджетные расходы, направляя ресурсы на конкретные проблемные участки. Формирование устойчивой зеленой системы города с учетом климатических особенностей и плотности застройки поможет сохранить микроклимат и повысить качество воздуха в столице. Таким образом, маркировка деревьев является основой для долгосрочного сохранения экологии Бишкека. Работы по цифровой инвентаризации уже охватили все основные зеленые зоны города.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456990
Теги:
мэрия, Бишкек, вырубка деревьев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  