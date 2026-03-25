Мэр Джунушалиев инициировал создание электронных карт всех деревьев города

Муниципальные службы столицы выступили с официальным разъяснением относительно появления номерных знаков на стволах деревьев в центре города. Как сообщили в МП "Бишкекзеленхоз", нумерация насаждений на бульваре Эркиндик является частью плановой инвентаризации, а не подготовкой к их сносу. Ранее среди горожан распространилась недостоверная информация о том, что установка бирок якобы означает скорое уничтожение зеленых насаждений.

В действительности масштабный проект реализуется по инициативе мэра Айбека Джунушалиева и направлен на создание "цифровых паспортов" столичной флоры. Специалисты Центра цифровых технологий уже приступили к разработке электронных карт, благодаря которым жители смогут получить исчерпывающие данные о каждом дереве в парках и скверах Бишкека. В единую базу вносятся сведения о породе, возрасте, высоте и диаметре ствола, что позволяет систематизировать уход за растениями.

Цифровой реестр станет ключевым инструментом для своевременного выявления болезней и позволит заменять только те экземпляры, которые официально признаны аварийными и представляют реальную опасность. Для городской урбанистики такой подход означает переход к прозрачному управлению инфраструктурой. Горожане получат возможность контролировать обоснованность санитарной обрезки, что должно снизить уровень недоверия к работе муниципальных служб.

Кроме того, точный учет позволит оптимизировать бюджетные расходы, направляя ресурсы на конкретные проблемные участки. Формирование устойчивой зеленой системы города с учетом климатических особенностей и плотности застройки поможет сохранить микроклимат и повысить качество воздуха в столице. Таким образом, маркировка деревьев является основой для долгосрочного сохранения экологии Бишкека. Работы по цифровой инвентаризации уже охватили все основные зеленые зоны города.