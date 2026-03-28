Кыргызстан закупил "умные" ловушки для защиты полей от опасных вредителей

- Светлана Лаптева
Департамент химизации и карантина растений при Минсельхозе КР выводит систему мониторинга сельхозугодий на новый технологический уровень. В рамках ежегодного сотрудничества с российским центром "ВНИИКР" ведомство закупило партию из 2220 специальных феромонных ловушек. Эти устройства предназначены для охоты на 19 видов самых опасных карантинных вредителей, способных нанести колоссальный ущерб аграрному сектору страны.

В арсенале кыргызстанских специалистов появились универсальные клеевые ловушки, которые привлекают практически всех вредных насекомых, а также узкоспециализированные приманки. Среди них - ловушки для черного соснового усача, восточной плодожорки и четырехпятнистой зерновки. Работа таких устройств основана на использовании биологически активных веществ, которые вырабатывают сами насекомые для общения друг с другом. Обманывая вредителей их же природными сигналами, специалисты могут с филигранной точностью выявлять очаги заражения.

Феромонный мониторинг на сегодняшний день признан самым эффективным и научно обоснованным методом идентификации угроз. Применение таких ловушек позволяет получить исчерпывающую информацию о фитосанитарном состоянии полей и садов в рекордно короткие сроки - от нескольких часов до трех суток. Это дает аграриям возможность оперативно реагировать на появление вредителей и спасать урожай еще до того, как проблема станет критической.

Главным преимуществом новой системы является ее абсолютная безопасность для окружающей среды. В отличие от массового распыления химикатов, феромонные ловушки действуют точечно и не отравляют почву или воду. В Минсельхозе подчеркивают, что использование таких технологий - это важный шаг к производству экологически чистой продукции в Кыргызстане и укреплению экспортного потенциала отечественного сельского хозяйства.


Сейчас читают
