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Список пострадавших в ДТП в Кара-Жыгаче. Есть ли погибший - неясно

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Глеб Куренев

По информации Министерства здравоохранения в ДТП в Кара-Жыгаче пострадали 8 человек, никто не погиб. Хотя ранее УПМ ГУВД Чуйской области сообщало, что пострадали 13 человек, один из которых скончался.

По версии Минздрава, все 8 пострадавших были доставлены в больницу. Четверо находятся на амбулаторном лечении, а остальные - в отделении травматологии.

Список пострадавших:

  1. Таалайбек уулу Азамат, 1992 г.р. Ушиб мягких тканей пояснично-крестцовой области.
  2. Уланбек кызы Анжелика, 2002 г.р Ушиб и ссадины в области носа, гематома голени слева.
  3. Азимова Чакын, 1988 г.р. Ушибы и гематомы в области голени и плечевого сустава.
  4. Кыдырчиева Айтбюбю, 1966 г.р. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб и ссадины лица и мягких тканей голени с обеих сторон.
  5. Азимова Бейшекан, 59 лет. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб и ссадины лица и коленного сустава слева.
  6. Ашырбаева Арзыкан, 45 лет. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб и гематома лобной области. Ушиб грудной клетки справа.
  7. Суйуналиева Назира, 43 года. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушибленные раны лобной области. Ушиб коленного сустава.
  8. Джунушалиева Алтынай, 49 лет. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб и гематома мягких тканей в области бедра слева.

Напомним, вчера, 6 августа, примерно в 19.00 в поселке Кара-Жыгач Чуйской области водитель "БМВ" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с микроавтобусом, который двигался по маршруту Бишкек - Кара-Жыгач.

URL: http://www.vb.kg/364438
Теги:
ГУВД, Минздрав, ДТП, Бишкек
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