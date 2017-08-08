ЕАБР предоставил "Айыл Банку" кредит на $5 млн для поддержки малого бизнеса

Евразийский банк развития (ЕАБР) и ОАО "Айыл Банк" подписали кредитный договор, предусматривающий финансирование предприятий малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике. Со стороны ЕАБР документ подписал управляющий директор по активам и пассивам Дмитрий Ладиков-Роев, а от "Айыл Банка" - заместитель председателя правления Гульчехра Камчибекова.

По условиям соглашения кредит в размере 5 млн долларов США будет предоставлен несколькими траншами. Срок каждого - 3 года.

"Мы рады продолжению сотрудничества с Айыл Банком и рассматриваем его как надежного партнера по реализации проекта, который будет способствовать созданию благоприятных условий для устойчивого развития предпринимательства и конкурентной среды в Кыргызской Республике", - отметил Ладиков-Роев.

"Наш предыдущий опыт сотрудничества с ЕАБР был продуктивным. И я очень надеюсь, что нынешнюю кредитную линию мы освоим также успешно. И наши кредиты внесут существенный вклад в развитие малого и среднего бизнеса в Кыргызстане", - прокомментировала Камчибекова.

В ноябре 2014 года ЕАБР также предоставлял "Айыл Банку" кредит в размере 5 млн долларов США по программе микрофинансирования, который был успешно реализован. В результате профинансировано более 300 проектов в производственном секторе и сфере торговли.