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До конца года "Кыргызтелеком" запустит 45 бесплатных точек Wi-Fi

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Гулиза Авазова

До конца 2017 года "Кыргызтелеком" планирует открыть 45 бесплатных точек доступа в интернет через сети Wi-Fi. Об этом сегодня, 8 августа, сообщил глава госкомпании Нурлан Мадаминов на заседании коллегии Фонда управления государственным имуществом.

Как уточняется, Wi-Fi точки будут расположены в социальных объектах, местах скопления туристов, образовательных учреждениях и других местах.

Также компания проводит модернизацию имеющейся сети Wi-Fi по стране, обеспечив население бесплатным доступом к всемирной сети. Модернизация сети Wi-Fi позволит увеличить количество одновременных пользователей интернета.

URL: http://www.vb.kg/364478
Теги:
Интернет, Кыргызтелеком, Фонд госимущества
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