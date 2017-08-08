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В Джалал-Абаде сожжено 33 тонны конопли, собранной с 22 гектаров земли

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Родион Решетов

В Джалал-Абадской области уничтожено 33 тонны дикорастущей конопли. Об этом сообщают в областном УВД.

По данным правоохранителей, эти меры были предприняты в ходе рейда "Кара-Курай". Мероприятия проходили в местах естественного произрастания или культивации конопли на территории Джалал-Абадской области.

В настоящее время завершился только первый этап масштабных работ. Профилактические мероприятия продлятся до 30 августа. Стоит отметить, сейчас создана 21 бригада по уничтожению дикорастущей конопли. В состав групп входят сотрудники милиции, а также органы местного самоуправления.

"Было выявлено три факта наркопреступлений, из них по двум возбуждено уголовное дело по статье 246 ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта") УК КР. По еще одному факту приняты административные меры", - сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

URL: http://www.vb.kg/364481
Теги:
ГУБНОН, УВД, Джалал-Абадская область, наркотики
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