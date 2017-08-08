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ЦИК отказала в регистрации четырем кандидатам в президенты

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Айдана Абдуваитова

ЦИК отказала в регистрации кандидатур еще четырех претендентов на президентский пост. Об этом сообщили в ЦИКе.

К выборам не будут допущены Марта Кыдыралиева, Муканбайжан Айманбаев, Камил Токтобаев и Роман Ремнев. В Центризбиркоме объяснили, что первые три претендента не создали избирательный фонд и не предоставили соответствующие документы. 32-летнему Роману Ремневу отказано в связи с недостижением возраста участия в президентских выборах.

Ранее отозвали свои кандидатуры Анвар Сартаев и Нусрет Мамедов.

По состоянию на 8 августа общее число претендентов на должность президента - 52 человека.

URL: http://www.vb.kg/364491
Теги:
выборы, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (52 материалов)
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Комментарии
Банин Александр
08.08.2017, 13:58
Карма: -56
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 72
Минусов: 128
Комментариев: 94

Вот так и отсеиваются идиоты. ЦИК просто обязан ужесточить требования к кандидатам, чтоб всякие клоуны не могли вот так вот делать цирк.

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Сергей Тихомиров
08.08.2017, 15:17
Карма: +37
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 238
Минусов: 201
Комментариев: 417

Короче, у нас главное заявление написать, что ты баллотируешься, и пропиариться на этом, а требования исполнять большинство даже не пытаются.

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