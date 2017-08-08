ЦИК отказала в регистрации четырем кандидатам в президенты

ЦИК отказала в регистрации кандидатур еще четырех претендентов на президентский пост. Об этом сообщили в ЦИКе.

К выборам не будут допущены Марта Кыдыралиева, Муканбайжан Айманбаев, Камил Токтобаев и Роман Ремнев. В Центризбиркоме объяснили, что первые три претендента не создали избирательный фонд и не предоставили соответствующие документы. 32-летнему Роману Ремневу отказано в связи с недостижением возраста участия в президентских выборах.

Ранее отозвали свои кандидатуры Анвар Сартаев и Нусрет Мамедов.

По состоянию на 8 августа общее число претендентов на должность президента - 52 человека.