Абдуллаев встретится с боксёром из Кыргызстана

На арене "Хумо Арена" в Ташкенте состоится очередной вечер профессионального бокса, в рамках которого на ринг выйдет бронзовый призёр чемпионата мира, узбекский боксёр Аълохон Абдуллаев.

Соперником Абдуллаева станет 22-летний боксёр из Кыргызстана, для которого предстоящий поединок станет первым в профессиональной карьере. Таким образом, бой станет дебютным для кыргызстанца и серьёзным испытанием на старте его пути в профи.

Аълохон Абдуллаев уже имеет опыт выступлений на профессиональном ринге. На данный момент его рекорд составляет 6 боёв: 4 победы и 2 ничьи. Участие в турнире в Ташкенте позволит узбекскому боксёру продолжить набирать опыт и укрепить свои позиции среди перспективных профессионалов региона.

Вечер бокса на "Хумо Арене" обещает собрать большое количество зрителей и станет одним из ключевых спортивных событий конца декабря, объединив сильных бойцов из разных стран Центральной Азии.