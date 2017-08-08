Сегодня: скандал от Сариева, опять страшные аварии, в пятницу придут дожди

Сариев закатил скандал. Кандидат в президенты потребовал, чтобы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков немедленно покинул занимаемую должность. Претензии касаются того, что якобы глава правительства периодически посещает предвыборный штаб партии СДПК в здании "Форума", а также туда регулярно наведываются различные чиновники. Ни одного доказательства своих обвинительных заявлений Сариев так и не привел. Кандидат в президенты также не указал источник происхождения компромата, что можно расценивать, как "одна бабушка сказала".

Штаб не самого успешного кандидата в президенты также выдвинул требование ЦИК, чтобы выдвиженцам на пост главы государства, находящимся в следственных изоляторах, была представлена возможность пройти тесты на знание государственного языка. Сариев, видимо, забывается, когда дает Центризбиркому указания превысить собственные полномочия и принимать решения вместо судов и следственных органов. Однако повышенная склонность к популизму все-таки дает о себе знать.

Видимо, истеричные заявления и скандалы, в штабе одного из кандидатов в президенты, рассматриваются как серьезный инструмент для ведения политической борьбы. Нервные срывы обычно случаются с теми, кто не уверен в собственных силах, а интриги, как правило, плохо заканчиваются для тех, кто их развязывает.

Тем временем глава правительства Кыргызстана отправился в Турцию. Двухдневный рабочий визит будет насыщен самыми разными встречами и мероприятиями. Однако наиболее важный пункт в программе зарубежной поездки премьер-министра - переговоры Сооронбая Жээнбекова с турецким коллегой Бинали Йылдырымом.

"Глава правительства примет участие в церемонии открытия памятника Манасу в Стамбуле, в презентации книги о Манасе, а также посетит показ короткометражного фильма и театральной постановки об эпосе", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. Также запланирована встреча Сооронбая Жээнбекова с представителями кыргызской диаспоры в Турции.

Опять смертельные аварии. Сегодня утром, около 8 часов 20 минут в жилмассиве Арча-Бешик, на пересечении Южной магистрали и улицы Шералиева столкнулись грузовой бус и маршрутное такси № 202. По предварительным данным, водитель Volkswagen Transporter выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и ударил в бок Mercedes Sprinter с пассажирами. Бус перевернулся, придавив 19-летнюю девушку, которая после столкновения выпала из его салона. Пострадавшая скончалась на месте. Всего в этой аварии различные травмы получили 20 человек.

На дороге Бишкек - Ош сегодня ночью произошло лобовое столкновение, в результате которого пострадали 9 человек, трое их них погибли на месте. Катастрофа случилась неподалеку от поселка Шамалдуу-Сай. Honda Stepwgn, водитель которой выехал на полосу встреченного движения, в буквальном смысле залетела под бензовоз MAN. Пострадавшие были доставлены в ближайшую территориальную больницу. По предварительному заключению экспертов, авария произошла из-за того, что водитель легковой машины не соблюдал скоростной режим и не справился с управлением.

В сентябре в Бишкек прибудут новые троллейбусы. Мэрия столицы закупит транспортные средства большой вместимости на электрической тяге российского и белорусского производства. Тендер завершен, и документы направлены на согласование в Европейский банк реконструкции и развития. Этот финансовый институт и выделил муниципалитету кредит в сумме 8 миллионов евро на приобретение троллейбусов.

Также мэрия Бишкека объявила тендер на закупку автобусов. На эти цели в городской бюджет заложили 103 миллиона сомов. Таким образом, муниципалитет активно работает над тем, чтобы избавить центральную часть столицы от маршрутных такси. Напомним, основную часть бусиков планируют направить на окраины столицы, в районы, где есть проблемы с транспортной доступностью. Предполагается, что по главным городским магистралям с небольшим интервалом будут курсировать автобусы и троллейбусы.

В пятницу придут дожди и грозы, в горах снег. Кыргызгидромет распространил штормовое предупреждение. С 11 по 13 августа на небольшей части территории республики ожидаются осадки, местами они будут сильными. Резкая перемена погоды вызовет повсеместное понижение температуры воздуха и усиление западного ветра, порывы которого могут достигать 18–23 метров в секунду.

В высокогорье выпадет снег. Синоптики предупреждают, что неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Но завтра и послезавтра будет еще очень жарко. В Бишкеке воздух прогреется до +35...+37 градусов. Долгожданная прохлада придет в столицу в пятницу.

Неделя ретрокино. Необычная акция пройдет по инициативе "Кыргыз Киносу" в Бишкеке с 10 по 16 августа. Во время вечерних сеансов зрителям предложат просмотр отечественных фильмов, вышедших на большие экраны еще в прошлом веке. На этих картины ходили еще наши родители, и может быть, мысли об этом и в некотором смысле ностальгия подвигнут бишкекчан посетить кинозал и посмотреть ретрофильмы.

Репертуар еще окончательно не утвержден, но уже названа картина, которая откроет фестивальную неделю, - это будет фильм Андрея Кончаловского по мотивам произведения Чингиза Айтматова "Первый учитель". Входной билет на сеанс будет стоить от 160 до 170 сомов, для пенсионеров сделали льготы, при предъявлении удостоверения будет достаточно заплатить 100 сомов.