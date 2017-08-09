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SOS из Сары-Челека. Туристы стали жертвами вымогателей и просят о помощи

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Кирилл Степанюк

Сегодня утром, 9 августа, в редакцию "ВБ" обратился Максат Конушалиев с призывом о помощи. В своем сообщении он написал - "ЧП на Сары-Челеке. Эта машина остановила бус с туристами и вымогала деньги. Просим срочно принять меры".

На видео, которое прислали в редакцию "ВБ", ставшие жертвами вымогателей неизвестные на легковой машине увозят водителя бусика, на котором туристы приехали в заповедник.

Как следует из записей пользователя Максата Конушалиева, сначала с гостей, приехавших отдохнуть, требовали деньги, не получив желаемого злоумышленники под угрозами усадили в свою машину водителя микроавтобуса как заложника и увезли в неизвестном направлении.

Туристы обращаются в правоохранительные органы с просьбой принять срочные меры.

URL: http://www.vb.kg/364517
Теги:
вымогательство, Джалал-Абадская область, туризм
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Комментарии
смит и вессон
09.08.2017, 10:12

пока не будет жесткой и жестокой борьбы с мэсными отношение к власти будет такое какое это правительство слышит о себе..

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серж
09.08.2017, 10:48

На FB писали что туристы купались в Сары-Челеке нес смотря что там купаться запрещено. Не реагировали на замечания.

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333
09.08.2017, 11:03

Да хватит уже няньчиться со всякими местными аборигенами вымогателями, необходимо срочно внести изменения в законы об уголовной ответственности за противоправные действия по отношению к туристам, вплоть до отрубания рук как в Китае.

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Горожанин
09.08.2017, 12:14

Обычное дело, экстремальный туризм в КР.

Еще людоедов желательно завести, для большего колорита.

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турист
09.08.2017, 12:20

Плохи дела

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Mvd
09.08.2017, 13:04

Строго наказать таких

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Наблюдатель
09.08.2017, 13:29

Да это местная шантропа, насмотрелись видео.

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