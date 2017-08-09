SOS из Сары-Челека. Туристы стали жертвами вымогателей и просят о помощи

Сегодня утром, 9 августа, в редакцию "ВБ" обратился Максат Конушалиев с призывом о помощи. В своем сообщении он написал - "ЧП на Сары-Челеке. Эта машина остановила бус с туристами и вымогала деньги. Просим срочно принять меры".

На видео, которое прислали в редакцию "ВБ", ставшие жертвами вымогателей неизвестные на легковой машине увозят водителя бусика, на котором туристы приехали в заповедник.

Как следует из записей пользователя Максата Конушалиева, сначала с гостей, приехавших отдохнуть, требовали деньги, не получив желаемого злоумышленники под угрозами усадили в свою машину водителя микроавтобуса как заложника и увезли в неизвестном направлении.

Туристы обращаются в правоохранительные органы с просьбой принять срочные меры.