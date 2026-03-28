В Бишкеке прошла конференция организаций российских соотечественников

В Бишкеке прошла знаковая конференция "Кыргызстан и Россия: в единстве народов наша сила", собравшая около 80 делегатов от организаций российских соотечественников со всех регионов республики. В работе форума приняли участие Посол России Сергей Вакунов, депутат Жогорку Кенеша Темирлан Айтиев, председатель Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Медер Рахман, а также представители МИД России и общественных организаций.

Выступая перед участниками, Посол России Сергей Вакунов подчеркнул, что 2026 год, объявленный в РФ Годом единства народов, приобретает особое значение на фоне глобальной нестабильности. По его словам, именно межэтническое согласие и верность традиционным ценностям служат фундаментом устойчивого развития государств. Глава дипмиссии выразил признательность соотечественникам за их вклад в сохранение русского языка, культуры и общей исторической памяти, отметив их роль в развитии гуманитарных и образовательных проектов.

Отдельное внимание в докладе было уделено правовым вопросам. Сергей Вакунов акцентировал необходимость защиты интересов соотечественников и недопущения дискриминации, в том числе в контексте усиления требований к владению государственным языком в республике. Также он призвал к активному противодействию попыткам искажения истории и сохранению объектов общего культурного наследия. В планах на текущий год - проведение масштабных памятных акций: "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти" и "Сад памяти", при этом особая роль в развитии движения отводится молодежному крылу.

Торжественным моментом конференции стала церемония награждения. От имени Президента Российской Федерации памятная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." была вручена Зульфире Хайбуллиной, организатору движения "Бессмертный полк" в Кыргызстане.

В завершение Посол напомнил о предстоящем политическом событии: с 18 по 20 сентября 2026 года пройдут выборы в Государственную Думу РФ. Для участия в голосовании на территории Кыргызстана будут открыты избирательные участки. По итогам встречи участники приняли резолюцию, выразив поддержку государственной политике России по защите прав соотечественников и укреплению единства Русского мира.