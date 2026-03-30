Кыргызстанка Фарида Абдуева одержала уверенную победу на турнире в ОАЭ

Боец из Кыргызстана Фарида Абдуева успешно выступила на международном турнире по смешанным единоборствам UAE Warriors 69. Соревнования прошли 28 марта в городе Эль-Айн, Объединенные Арабские Эмираты. В поединке в весовой категории до 57 килограммов соперницей нашей соотечественницы стала представительница Бразилии Фернанда Сильва. По итогам трехраундового противостояния Абдуева одержала победу единогласным решением судей. Благодаря этому успеху кыргызстанка довела свой профессиональный рекорд до семи побед при всего одном поражении.

В других поединках вечера также были зафиксированы яркие результаты. В главных боях турнира Сундет Айткул выиграл техническим нокаутом уже в первом раунде, а Рашид Курбанов оказался сильнее Салауата Каби. Успешное выступление Фариды Абдуевой подтвердило высокий уровень подготовки кыргызстанских бойцов на международной арене ММА. Эксперты отмечают, что текущая форма спортсменки позволяет ей в ближайшем будущем претендовать на титульные поединки в рамках промоушена.

Победа в Эмиратах стала для Абдуевой важным шагом в продвижении в мировых рейтингах. Тренерский штаб спортсменки подчеркнул, что план на бой против бразильянки был выполнен полностью, что и отразилось в судейских записках. Теперь Фарида возьмет небольшую паузу на восстановление, после чего начнет подготовку к следующему выходу в октагон, который может состояться уже в середине этого года.


Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
