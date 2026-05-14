Нелепая ошибка вратаря отложила чемпионство Криштиану Роналду в КСА

- Самуэль Деди Ирие
Саудовский "Аль-Наср" с Криштиану Роналду в составе не смог досрочно стать чемпионом Саудовской Аравии, сыграв вничью с главным конкурентом - "Аль-Хилялем" - в центральном матче 32-го тура Про-лиги.

Встреча на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед на 37-й минуте благодаря голу Мохамеда Симакана после передачи Кингсли Комана. Однако удержать победный результат "Аль-Насру" не удалось: на 90+8-й минуте вратарь Бенто отправил мяч в собственные ворота, подарив сопернику ничью.

Победа в этом матче принесла бы "Аль-Насру" досрочный чемпионский титул. После ничейного исхода команда сохраняет первое место с 83 очками, в то время как "Аль-Хиляль" идет вторым, имея в активе 78 баллов.

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе, но не сумел отметиться забитым мячом или результативной передачей. Судьба золотых медалей теперь решится в заключительных турах сезона.


Саудовская Аравия, футбол
