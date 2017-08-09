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Батыралиев: ГЧП позволит более эффективно использовать бюджетные средства

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ВБ

Алмазбек Атамбаев сегодня, 9 августа, принял министра здравоохранения страны Талантбека Батыралиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован министром о проводимых реформах в системе здравоохранения и принимаемых мерах по повышению качества предоставляемых населению медицинских услуг.

Батыралиев также рассказал президенту о ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, который призван обеспечить доступ пациентов к высококачественным диализным услугам по приемлемым ценам и позволит направить больше бюджетных средств на оплату услуг кардиохирургии, ортопедии и онкологии. Реализация проекта также позволит охватить большее число больных в стране и решить проблему нехватки современного медицинского оборудования.

Атамбаев подчеркнул, что проводимые реформы в сфере здравоохранения должны обеспечить все условия для оказания населению более доступных и качественных медицинских услуг, а также отразиться на развитии материально-технической базы системы здравоохранения в интересах граждан страны.

URL: http://www.vb.kg/364535
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Талантбек Батыралиев
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