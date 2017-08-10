Шестеро гребцов Кыргызстана представят страну на чемпионате мира в Чехии

Шестеро гребцов Кыргызстана представят страну на чемпионате мира , который пройдет с 21 по 29 августа в Рачице (Чехия). Об этом "ВБ" сообщил главный тренер сборной Кыргызстана по гребле на байдарках и каноэ Олег Роганов.

По его словам, в состязаниях по гребле на байдарках выступят четверо кыргызстанцев, которые поедут на чемпионат за счет Дирекции по олимпийским видам спорта.

Помимо этого, две девушки примут участие в соревнованиях по гребле на каноэ, в частности, на турнир поедут Елизавета Буханцова и Маргарита Боброва. "Их поездку софинансирует наша федерация, школа, потому что они заранее поедут, проведут международные сборы за счет Международной федерации. Еще два потенциальных участника чемпионата в составе сборной получили травму и не смогут поехать", - добавил тренер.

В состав сборной вошли:

Игорь Дорофеев Максим Бондарь Максим Сердитов Кирилл Бондарь

Роганов добавил, что в настоящее время продолжаются учебно-тренировочные сборы команды на базе "Ала-Арча" близ Бишкека. Сборы продлятся до 20 августа.