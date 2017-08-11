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Сооронбай Жээнбеков встретился с чемпионкой мира Айпери Медет кызы

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Гулиза Авазова

Вчера, 10 августа, премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков встретился с призерами чемпионата Азии по борьбе среди юниоров, Сурдлимпийских игр, а также Всемирных игр по интеллектуальным видам спорта.

Как сообщает пресс-служба правительства, государство прилагает усилия по развитию отечественного спорта и поддержке спортсменов. 2017 год является успешным для отечественного спорта, и спортсмены продолжают радовать нас, побеждая на международных соревнованиях различного уровня.

"В целях развития массового спорта в ближайшие пять лет в каждой школе появится современный спортивный зал. В настоящее время во многих населенных пунктах республики уже возводятся спортивные залы и секции. Это придаст импульс развитию различных видов спорта в стране, привлечет к занятию физической культурой и спортом молодое поколение сограждан", - сказал глава правительства.

Жээнбеков подчеркнул, что последние успехи кыргызских спортсменов являются хорошим стимулом для начинающих молодых спортсменов, которые делают свои первые шаги в спортивной карьере и выразил благодарность за достигнутые высокие спортивные результаты.

"От ваших побед сердце переполняется радостью и гордостью. Победы отечественных спортсменов поднимают престиж нашей страны на мировой арене. Благодаря вашим успехам в спорте о Кыргызской Республике узнают люди, проживающие в самых отдаленных уголках мира", - сказал он.

Как сообщается, 26 победителей, призеров, а также представители тренерского штаба были награждены благодарственными письмами от имени премьер-министра и денежной премией.

Напомним, в недавно прошедшем чемпионате мира по борьбе в Финляндии, борцы Кыргызстана завоевали одно золото, три серебра и две бронзовые медали. Единственное золото завоевала Айпери Медет кызы и тем самым стала первой чемпионкой мира в истории женской борьбы Кыргызстана.

Помимо этого, сборная Кыргызстана на Всемирной олимпиаде по интеллектуальным видам спорта завоевала три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Также на летних Сурдлимпийских играх кыргызстанцы взяли четыре медали.

Благодарность объявили следующим спортсменам:

  1. Айпери Медет кызы.
  2. Шаршенбекову Жоломану, греко-римская борьба;
  3. Махмудову Акжолу, греко-римская борьба;
  4. Ким Роману, греко-римская борьба;
  5. Кенжебаеву Байгазы – главному тренеру сборной команды по женской борьбе;
  6. Акбару Кенжебек уулу, вольная борьба;
  7. Жуманазаровой Мээрим, вольная борьба;
  8. Тыныбековой Айсулуу – личному тренеру Айпери Медет кызы;
  9. Сагынбековой Жаныл, мангала;
  10. Султанмуратовой Нурие – главному тренеру сборной команды по интеллектуальным видам спорта;

  1. Ушурову Шухрату – главному тренеру команды по греко-римской борьбе;
  2. Надырбек уулу Улану – главному тренеру команды по вольной борьбе;
  3. Ахметову Мейрамбеку – личному тренеру Махмудова;
  4. Махмудову Хакиму – личному тренеру Шаршенбекова;
  5. Изабекову Нурбеку – личному тренеру Жуманазаровой;
  6. Ушурову Фархаду – личному тренеру Ким Романа;
  7. Донбаеву Нурдину – личному тренеру Акбар Кенжебек уулу;
  8. Касымову Камчыбеку – личному тренеру Сагынбековой Жаныл;

  1. Джамакееву Анарбеку (тогуз коргоол);
  2. Ильгизу Каналбек уулу (дзюдо);
  3. Айдарбекову Габиту (греко-римская борьба);
  4. Маркову Милясу (вольная борьба);
  5. Мавлонову Азамату (таэквондо);
  6. Кулгожаеву Айдину – главному тренеру команды по дзюдо;
  7. Понамареву Дмитрию – главному команды по таэквондо;
  8. Тупик Андрею – личному тренеру Каналбек уулу.

URL: http://www.vb.kg/364650
Теги:
борьба, вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, женская борьба, спорт, тогуз коргоол, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Чолпон Шакирова
11.08.2017, 10:36
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 87
Минусов: 100
Комментариев: 119

Спортсменам нужно уделять внимание так как это показатель развитости страны. Наши спортсмены талантливые, их надо только поддержать, без поддержки не будет у нас чемпионов мира и чемпионов олимпийских игр.

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Erkaim Bolotmatova
11.08.2017, 11:39
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 5

спорт надо поддерживать все это понимают, сейчас потихоньку правительство начинает обращать внимание спортивному сектору страны. с каждым годом призеров чемпионатов становится все больше

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