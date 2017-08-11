Сооронбай Жээнбеков встретился с чемпионкой мира Айпери Медет кызы

Спортсменам нужно уделять внимание так как это показатель развитости страны. Наши спортсмены талантливые, их надо только поддержать, без поддержки не будет у нас чемпионов мира и чемпионов олимпийских игр.
Вчера, 10 августа, премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков встретился с призерами чемпионата Азии по борьбе среди юниоров, Сурдлимпийских игр, а также Всемирных игр по интеллектуальным видам спорта.
Как сообщает пресс-служба правительства, государство прилагает усилия по развитию отечественного спорта и поддержке спортсменов. 2017 год является успешным для отечественного спорта, и спортсмены продолжают радовать нас, побеждая на международных соревнованиях различного уровня.
"В целях развития массового спорта в ближайшие пять лет в каждой школе появится современный спортивный зал. В настоящее время во многих населенных пунктах республики уже возводятся спортивные залы и секции. Это придаст импульс развитию различных видов спорта в стране, привлечет к занятию физической культурой и спортом молодое поколение сограждан", - сказал глава правительства.
Жээнбеков подчеркнул, что последние успехи кыргызских спортсменов являются хорошим стимулом для начинающих молодых спортсменов, которые делают свои первые шаги в спортивной карьере и выразил благодарность за достигнутые высокие спортивные результаты.
"От ваших побед сердце переполняется радостью и гордостью. Победы отечественных спортсменов поднимают престиж нашей страны на мировой арене. Благодаря вашим успехам в спорте о Кыргызской Республике узнают люди, проживающие в самых отдаленных уголках мира", - сказал он.
Как сообщается, 26 победителей, призеров, а также представители тренерского штаба были награждены благодарственными письмами от имени премьер-министра и денежной премией.
Напомним, в недавно прошедшем чемпионате мира по борьбе в Финляндии, борцы Кыргызстана завоевали одно золото, три серебра и две бронзовые медали. Единственное золото завоевала Айпери Медет кызы и тем самым стала первой чемпионкой мира в истории женской борьбы Кыргызстана.
Помимо этого, сборная Кыргызстана на Всемирной олимпиаде по интеллектуальным видам спорта завоевала три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Также на летних Сурдлимпийских играх кыргызстанцы взяли четыре медали.
Благодарность объявили следующим спортсменам: