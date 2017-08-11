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В суде произошла перепалка между судьей и Омурбеком Текебаевым

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Аида Джумашева

Сегодня, 11 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

Отметим, суд перешел к прениям сторон. На заседании продолжил выступать подсудимый Текебаев.

В ходе процесса между ним и судьей Эрнис уулу Айбеком произошла словесная перепалка. Текебаев в своей речи отметил, что Леонид Маевский снял 500 тыс. евро, но для какой цели, неизвестно.  

На этом месте судья перебил подсудимого, попросив выступать по делу. Однако Текебаев возмутился, заявив, что он говорит по теме, а судья отвлекает его.

URL: http://www.vb.kg/364680
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (25 материалов)
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Комментарии
Тимур Байнудинов
11.08.2017, 15:42
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Текебаев как обычно стрелки переводит и от своей персоны отвлекает. Излюбленный прием Текешки это перевод на чужих, когда речь про него. 

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Самат Камчыбеков
11.08.2017, 16:03
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сколько он еще свою сказку про белого бычка будет рассказывать? 

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