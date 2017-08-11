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Футбол: юношескую сборную Кыргызстана возглавил тренер из Кувейта

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Гулиза Авазова

Главным тренером юношеской сборной Кыргызстана U-16 (до 16 лет) назначен специалист из Кувейта Абдулла Алмутаири. Об этом сообщили в Федерации футбола Кыргызстана.

Как уточняется, ранее возглавлявший данную сборную Рафик Амиров также войдет в тренерский штаб команды. Также в июне этого года Алмутаири был назначен главным тренером юношеской сборной до 13 лет.

Отметим, сборной страны до 16 лет в этом году предстоит участие в отборочном турнире чемпионата Азии-2018. Кыргызстан согласно жеребьевке играет в группе "D" со сборными Ирана, Афганистана, Ливана и Бутана.

Матчи этой группы пройдут с 16 по 24 сентября в Иране.

Абдулла Алмутаири (Кувейт). 2009-2014 годы - тренер детско-юношеских команд в Кувейте. Сезон 2015-2016 – главный тренер клуба второго дивизиона чемпионата Саудовской Аравии Radwa. 2016 год – главный тренер ФК Quariah (Саудовская Аравия). Довел клуб до финала Кубка страны. Является первым кувейтским тренером, который стал работать за границей. Был назначен главным тренером Национальной сборной Кувейта, но санкции ФИФА в отношении Ассоциации футбола Кувейт внесли изменения в дальнейшую работу специалиста.

URL: http://www.vb.kg/364682
Теги:
федерация, футбол, чемпионат
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