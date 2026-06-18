В Бишкеке нашли способ спрятать хаос частного сектора

Специалисты городского управления архитектуры Бишкека, кажется, нащупали главный корень всех визуальных проблем столицы. Нет, это не повсеместный самострой, не заборы разной высоты и калибра и даже не дворцы, выросшие на месте скромных саманных домиков. Главный враг столичного облика - разношерстные таблички "Продается дом".

Теперь архитекторы предлагают ввести для них жесткий стандарт: строго 70 на 40 сантиметров, благородный синий фон, белые буквы и - внимание - исключительно шрифт Bahnschrift.

Инициатива, без сомнения, своевременная. Ведь как сейчас выглядит типичный бишкекский переулок в жилмассиве или частном секторе? Чистая эклектика, где кто на что горазд. Слева высится трехэтажный кирпичный замок с лепниной и коваными воротами в стиле "дордойский барокко". Справа к нему сиротливо прижимается покосившийся домик из самана, помнящий еще предков нынешнего владельца. Чуть дальше - глухой забор из профнастила, подпирающий стену соседа.

Но согласитесь, вся эта архитектурная чехарда мгновенно превратится в гармоничный ансамбль, как только на этих абсолютно разных заборах появятся одинаковые синие прямоугольники! Покупатель сразу поймет: перед ним - европейская столица, ведь буквы нацарапаны не маркером на картонке, а выведены строгим немецким гротеском Bahnschrift.

Логика городских властей восхищает своей последовательностью. Зачем усложнять жизнь и обязывать застройщиков соблюдать единые архитектурные стандарты при проектировании самих домов? Зачем контролировать этажность, отступы от дорог и единый дизайн-код кварталов? Это же долго, дорого и требует реальной работы с генеральным планом. Гораздо проще начать с финала - со стадии, когда этот архитектурный винегрет уже пытаются распродать.

Пожалуй, городскому управлению архитектуры не стоит останавливаться на достигнутом. Вслед за табличками "Продается" нужно срочно стандартизировать надписи "Осторожно, злая собака" (предлагаем шрифт Comic Sans для пущего устрашения) и трафареты "Машины не ставить". Глядишь, так постепенно, по кусочкам пластика, мы и построим идеальный Бишкек. Главное, чтобы синий цвет таблички хорошо сочетался с цветом смога.