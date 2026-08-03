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В Бишкеке продолжаются ночные рейды по выявлению несовершеннолетних

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В Бишкеке продолжается профилактическое мероприятие "Подросток. Ночь". В ходе рейдов, проведенных в минувшие выходные, сотрудники милиции доставили в территориальные подразделения органов внутренних дел 62 несовершеннолетних, находившихся после 23:00 в общественных местах без сопровождения родителей или других законных представителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По итогам рейдов в отношении родителей и законных представителей составлено 29 протоколов по статье 74 Кодекса Кыргызстана о правонарушениях ("Нарушение требований законодательства о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию").

Кроме того, сотрудники милиции составили 8 протоколов за курение табачных изделий в неустановленных местах. Пять несовершеннолетних помещены в специализированные учреждения, еще четверо доставлены в Центр профилактики правонарушений МВД Кыргызстана. После проведения профилактических бесед 16 детей переданы родителям.

Как отметили в ГУВД, инспекторы по делам несовершеннолетних районных управлений с начала летних каникул на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение безнадзорности, правонарушений среди подростков и обеспечение их безопасности в ночное время.

В милиции напомнили, что в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике" родители и законные представители обязаны обеспечивать безопасность несовершеннолетних и не допускать их нахождения в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых.

ГУВД призвало родителей уделять больше внимания местонахождению детей в период летних каникул, контролировать их досуг и не оставлять несовершеннолетних без присмотра в ночное время.


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URL: https://www.vb.kg/460599
Теги:
несовершеннолетние, рейд, Бишкек, милиция
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