КРСУ проведёт онлайн День открытых дверей и откроет приёмную кампанию

20 июня Кыргызско-Российский Славянский университет проведёт первый в республике День открытых дверей в онлайн-формате. Трансляция состоится на официальном YouTube-канале КРСУ и позволит абитуриентам познакомиться с университетом, не выходя из дома.

В течение трёх с половиной часов участники смогут получить подробную информацию о правилах поступления, образовательных программах, бюджетных местах, грантах, студенческой жизни и перспективах трудоустройства выпускников. Онлайн-формат даст возможность подключиться к мероприятию из любой точки Кыргызстана, России и других стран СНГ.

Символично, что именно 20 июня в КРСУ официально стартует приёмная кампания 2026 года. Университет одним из первых в республике открывает регистрацию абитуриентов на поступление.

КРСУ предлагает абитуриентам несколько возможностей для поступления. Университет принимает результаты ЕГЭ, ОРТ, ЕНТ и ЦТ, а также проводит собственные вступительные испытания. Благодаря этому поступить в КРСУ могут выпускники школ Кыргызстана, России, Казахстана, Беларуси и других стран СНГ.

В 2026 году университету выделено 555 бюджетных мест Российской Федерации. Особое внимание уделено подготовке педагогических кадров - сразу 100 бюджетных мест предусмотрены для направлений педагогического образования. Кроме того, абитуриентам будут доступны грантовые места Кыргызской Республики. Всего в новом учебном году КРСУ готов предоставить около 1000 бесплатных мест для поступления.

Программа Дня открытых дверей начнётся в 10:00 и включает обращение ректора КРСУ, презентацию университета, выступления представителей приёмной комиссии, а также подробное знакомство со всеми факультетами вуза.

Особое внимание будет уделено ответам на вопросы будущих студентов. Деканы факультетов расскажут об образовательных программах, особенностях обучения, возможностях прохождения практики и перспективах построения карьеры по выбранным направлениям подготовки.

Участники узнают о новых образовательных программах университета, среди которых - горное дело, программная инженерия, цифровые технологии в электроэнергетике, экономическая безопасность, налоги и налогообложение, а также ряд новых направлений колледжа КРСУ, включая дошкольное образование, пожарную безопасность, графический дизайн, юриспруденцию и другие востребованные специальности.

Отдельные блоки будут посвящены студенческой жизни, спортивным и творческим коллективам, волонтёрским проектам и работе студенческих организаций. Также зрители познакомятся с историями успеха выпускников КРСУ, которые сегодня работают в сфере медицины, информационных технологий, права, образования и предпринимательства.

Завершится День открытых дверей большой сессией вопросов и ответов с участием руководства университета, деканов факультетов и представителей приёмной комиссии.

"20 июня выбрано не случайно - именно в этот день стартует приёмная кампания. В этом году у нас около 1000 бесплатных мест, включая 555 бюджетных мест Российской Федерации. Мы убеждены, что образование для лучших должно быть доступным. Поэтому приглашаю всех абитуриентов подключиться к трансляции, познакомиться с университетом, узнать о новых направлениях подготовки и задать любые вопросы. Выбор университета - это выбор будущего, и я уверен, что КРСУ сможет предложить возможности для профессионального роста каждому талантливому студенту", - отметил ректор КРСУ Сергей Волков.

КРСУ приглашает школьников, выпускников колледжей и вузов, родителей и всех, кто планирует получить качественное образование международного уровня, присоединиться к трансляции и выбрать свою образовательную траекторию вместе с университетом.