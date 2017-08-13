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На кыргызско-казахской границе пограничники застрелили нарушителя

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Казахстанские пограничники застрелили нарушителя границы из Кыргызстана. Об этом сообщает Информбюро со ссылкой на пресс-службу Погранслужбы КНБ Казахстана.

Инцидент произошёл вечером 12 августа на границе Казахстана и Кыргызстана. Группа лиц, личности которых пока не установлены, пыталась незаконно пересечь границу.

"Законным требованиям пограничников о прекращении противоправных действий нарушители не подчинились и применили физическое воздействие в отношении пограничного наряда, используя подручные средства. Пограничники получили различные травмы", – сообщает пресс-служба ПС КНБ РК.

После предупредительного выстрела вверх, а также ввиду отсутствия со стороны нарушителей реакции на выполнение законных требований пограничников, военнослужащие применили оружие в отношении нападавших. Всего было произведено два выстрела.

"В результате один из нападавших был ранен, остальные, подхватив раненого, скрылись в направлении ближайшего населённого пункта на территории Республики Казахстан. Позднее стало известно, что получивший ранение нападавший скончался", – говорится в сообщении.

Сейчас на участке Таразского пограничного отряда усилены пограничные наряды, несущие службу по охране и защите государственной границы, переброшены дополнительные силы и средства ПС КНБ РК.

"Проинформированы представители взаимодействующих правоохранительных органов. В настоящее время проводятся поисковые и режимные мероприятия по установлению личностей нападавших", – сообщили в ПС КНБ.

URL: http://www.vb.kg/364737
Теги:
граница, Казахстан
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Комментарии
Болотбек
13.08.2017, 17:27

Соболезную родным и близким. А вот по поводу границ между странами так называемого СНГ просто хочется сказать одно-Когда наши лидеры перестанут издеваться над своими народами?  Это что за СНГ, если между странами есть границы с рвами,  колючей  проволокой и вооруженной охраной? Вот интересно в Евросоюзе тоже так? Вот  что такое США мне понятно, а вот что такое СНГ нет. Лучше бы они приняли меры к усилению охраны так называемых внешних границ и вот тогда из-за дальнего зарубежья было бы меньше проникновения террористов ,наркотиков и прочей дряни. Ей богу надоели эти КПП на границах стран так названного СНГ.

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Аноним
13.08.2017, 18:10

Да было время когда мы свободно ходили в гости друг другу не зная границ.

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Служивый
13.08.2017, 21:11

Дебилы, мать их! Это граница, а не Белый Дом в Бишкеке! Надо было всех положить!

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Эксперт
14.08.2017, 13:29

Служивый

Дебилы, мать их! Это граница, а не Белый Дом в Бишкеке! Надо было всех положить!

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Ну и тебя в придачу надо было положить, за твой дебильный ответ. Мир стал бы на одного чище.

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