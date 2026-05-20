Садыр Жапаров предложил создать Ассоциацию горных городов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18 мая выступил на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. В своем выступлении глава государства предложил создать Международную ассоциацию горных городов и разместить ее штаб-квартиру в Бишкеке.

Форум проходил под темой "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и сообщества" и собрал около 20 глав государств и правительств, представителей международных организаций и более 45 тысяч делегатов из 182 стран мира.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан как горная страна уделяет особое внимание устойчивому развитию горных регионов. По его словам, изменение климата, таяние ледников, миграция населения и нагрузка на экосистемы создают серьезные вызовы для высокогорных и предгорных городов.

Президент обозначил три приоритетных направления развития: сохранение экосистем, внедрение инноваций в горной урбанистике и создание комфортной среды для жизни и работы.

Он также подчеркнул важность развития городов в условиях стремительной урбанизации и сообщил, что в 2025 году в Кыргызстане введено в эксплуатацию более 1,8 млн квадратных метров жилья. Более 4600 семей получили квартиры по ипотечным программам, а по всей стране строится свыше 70 тысяч квартир.

Отдельно глава государства остановился на экологических инициативах Бишкека. Он напомнил, что в столице открылся первый в Центральной Азии эко-технологический завод по переработке твердых бытовых отходов мощностью до 365 тысяч тонн в год с выработкой до 30 мегаватт электроэнергии. Аналогичные проекты планируется реализовать в Караколе и Оше.

В завершение выступления Садыр Жапаров заявил о готовности Кыргызстана делиться опытом и перенимать лучшие международные практики для развития устойчивых и комфортных городов.