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Родных погибшего при стрельбе на границе КР и РК допросили

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Полицейские допросили родных погибшего при стрельбе на границе в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

В пресс-службе полиции рассказали подробности инцидента.

"Двое военнослужащих заступили в наряд. Когда они стояли в наряде, приблизительно 15-20 человек сделали проем в спиральном барьере безопасности и хотели пересечь границу. В этот момент военнослужащие призвали их остановиться, однако те не послушали, а начали забрасывать их камнями. После чего были произведены предупредительные выстрелы, а затем и два выстрела в нарушителей.(...) Пуля попала в одного из них, 1987 года рождения. Он являлся жителем села Жасоркен. У него была сквозная рана в голове", - сообщили в ДВД Жамбылской области.

В полиции также рассказали, что, со слов военнослужащего, он видел издалека машину, на которой, скорее всего, уехали нарушители.

"Они забрали труп с собой, оставили его дома, а сами скрылись. Дело зарегистрировано в ЕРДР 13 августа 2017 года по статье 380 части 1 УК РК. Наши сотрудники поехали домой к родственникам погибшего парня. Труп забрали для проведения вскрытия. Диагноз - открытая черепно-мозговая травма. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия. На данный момент все сотрудники там, они допрашивают родных и близких погибшего", - пояснили в ДВД.

В Пограничной службе КНБ также рассказали некоторые детали происшествия.

"Сейчас проводятся следственные мероприятия, не только нами, но и правоохранительными органами, и также и по установлению личностей нападавших. Известно только одно, что раненый является гражданином Казахстана, а по остальным еще неизвестно. Это будет по итогам расследования.(...) Они забрасывали камнями, всеми подручными средствами пограничный наряд (два человека. - Прим. ред). Конечно, они начали реагировать, сначала произвели предупредительные выстрелы", - сообщили в пресс-службе пограничной службы КНБ РК.

Напомним, 12 августа около 20.00 на погранзаставе "Жасоркен" пограничникам пришлось открыть огонь по нарушителям казахстанской границы. Группа лиц, около 15 человек, не подчинилась и применила физическое воздействие в отношении пограничного наряда. Был ранен один из нападавших, который позже скончался, остальные сбежали в ближайший населенный пункт.

URL: http://www.vb.kg/364745
Теги:
граница, Казахстан
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