В Бишкеке обсудили вопросы предпринимательства

В зале заседаний муниципальной администрации по Свердловскому району состоялся круглый стол на тему "Поддержка предпринимательства Свердловского района г. Бишкек".

Такое масштабное мероприятие организовывается впервые по инициативе Свердловской муниципальной администрации.

Целью круглого стола является обсуждение проблемных вопросов возникающих у предпринимателей и их решения, информационно-консультативная работа с предприятиями, а также поддержка предпринимательства на разных уровнях и другие.

Заседание открыл глава муниципальной администрации по Свердловскому району мэрии Самарбек Болотбеков. Он отметил актуальность темы круглого стола, а также особую значимость предпринимательской деятельности в социально-экономическом развитии района и города в целом.

В круглом столе также участвовали представители государственных и муниципальных органов, коммерческих банков, Российско-Кыргызского фонда развития, Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики, бизнес-ассоциации "ЖИА" и более 40 руководителей промышленных предприятий и бизнес структур Свердловского района.

Участники обсудили вопросы, которые больше всего интересуют предпринимателей – программы поддержки крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, специальные акции и программы государственной поддержки, а также получили подробную информацию об условиях получения кредитов со стороны финансовых учреждений.

В рамках встречи предприниматели задали многочисленные вопросы и получили на них развернутые ответы. Такого рода мероприятия планируется проводить раз в полгода.