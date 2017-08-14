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ЦИК: Сооронбай Жээнбеков не нарушал правил агитации

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Наталья Ли

ЦИК не считает, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, который баллотируется на пост президента Кыргызстана, использует СМИ в целях проведения сбора подписей или предвыборной агитации.

Ранее в Центризбирком поступила жалоба уполномоченных представителей Темира Сариева и Риты Карасартовой с просьбой обеспечить соблюдение равных правовых условий для кандидатов и отказать Жээнбекову в регистрации за несоблюдение требований конституционного закона.

Рабочие группы ЦИК рассмотрели жалобу и решили отказать в ее удовлетворении, поскольку не нашли доказательств того, что премьер использует свои преимущества служебного положения. Также отмечается, что действующий глава правительства пока не является зарегистрированным кандидатом в президенты.

URL: http://www.vb.kg/364748
Теги:
выборы, Сооронбай Жээнбеков, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (59 материалов)
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