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В Кыргызстане ведется наблюдение за парниковыми газами

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ВБ

С августа 2016 года в Чолпон-Ате на территории озерной обсерватории Кыргызгидромета заработала автоматическая станция наблюдений за парниковыми газами, сообщает МЧС.

Станция в Кыргызстане пополнила список автоматических станций Всемирной метеорологической организации ( ВМО) и будет работать по программе исследований парниковых газов Глобальной службы атмосферы. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с партнерами из Швейцарского метеорологического бюро при финансовой поддержке Всемирной Метеорологической Организации.

На сегодняшний день на этой станции измеряются парниковые газы, а именно непрерывные наземные наблюдения двуокиси углерода (СО2), метана (СН4), озона (О3) и окиси углерода (СО).

Измерения предоставляют уникальную информацию о концентрации парниковых газов в отдаленной местности Центральной Азии. Данные поступают с августа 2016 года.

Напомним, в рамках проекта "Создание потенциала и партнерства по климатическим наблюдениям" (CATCOS) в августе 2016 года в городе Чолпон-Ате на территории озерной обсерватории Кыргызгидромета заработала автоматическая станция наблюдений за парниковыми газами.

На автоматической станции установлено сложное техническое оборудование на сумму 151,332 тысячи долларов. Сотрудники Швейцарского метеобюро провели тренинг для специалистов Кыргызгидромета по техническому обслуживанию станции и интерпретации полученных данных.

URL: http://www.vb.kg/364785
Теги:
МЧС, Чолпон-Ата, экология
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