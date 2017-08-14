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Нет полива? Мэрия просит обращаться по телефонам

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ВБ

"Зеленстрой" проводит ремонтно-очистительные работы коллекторно-дренажных сетей Бишкека.

Общая протяженность коллекторно-дренажных сетей, которые находятся на балансе предприятия составляет 80,6 км. Из них открытых – 64 км, закрытых – 16,6 км. В настоящее время методом промывки и продувки очищено 40 км 630 м КДС. Вместе с механизированной очисткой ирригационных сетей сотрудники городской службы вручную очищают от мусора коллекторно-дренажные сети города. В этом направлении заняты более 20 работников предприятия.

В результате загрязнения ирригационных и коллекторно-дренажных сетей, поливная вода не доходит до зеленых насаждений. В связи с чем мэрия города Бишкека призывает гостей и жителей столицы уважать труд работников предприятия и сохранять чистоту.

По подаче поливной воды муниципалитет просит обращаться по телефону: 54-11-42 - участок водного хозяйства МП "Зеленстрой".

Номера телефонов гидротехников, отвечающих за подачу поливной воды по районам:

Первомайский район: Орозалиев Медет – 0701 311034;

Свердловский район: Абыкеев Малик – 0701 311088;

Ленинский район: Болжобеков Талапбек – 0701 311012;

Октябрьский район: Сагындыков Садыр - 0701311016.

Номера телефонов агрономов по районам:

Первомайский район: Жумалиев Жаныбек – 0701 321014;

Свердловский район: Кыдыргычов Билимбек – 0701 311009;

Ленинский район: Бейшеев Абдыкадыр – 0555 352569;

Октябрьский район: Жаналиев Ырысалы – 0701 311004.

URL: http://www.vb.kg/364792
Теги:
Зеленстрой, мэрия
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