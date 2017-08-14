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Еще один кандидат в президенты выбыл из предвыборной гонки

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Айдана Абдуваитова

По итогам тестирования по госязыку еще один кандидат в президенты выбывает из предвыборной гонки.

Сегодня, 14 августа, тестирование по кыргызскому языку в Нацкомиссии сдавали три кандидата. Наиболее высокие результаты "Кыргызтеста" показал Акылбек Мансуров - он набрал 77,34 балла. Чуть меньше - 72,18 набрал Талгатбек Кожогулов.

Хуже всего задания "Кыргызтеста" дались Талгатбеку Кожогулову. Он смог набрать лишь 58,87 балла. Этот результат не позволит ему получить сертификат о владении госязыком на достаточном уровне, чтобы продолжить участие в выборах.

Отметим, для участия в выборах кандидат должен набрать более 60 баллов.

URL: http://www.vb.kg/364793
Теги:
выборы, кыргызский язык
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (61 материалов)
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