Еще один кандидат в президенты выбыл из предвыборной гонки

По итогам тестирования по госязыку еще один кандидат в президенты выбывает из предвыборной гонки.

Сегодня, 14 августа, тестирование по кыргызскому языку в Нацкомиссии сдавали три кандидата. Наиболее высокие результаты "Кыргызтеста" показал Акылбек Мансуров - он набрал 77,34 балла. Чуть меньше - 72,18 набрал Талгатбек Кожогулов.

Хуже всего задания "Кыргызтеста" дались Талгатбеку Кожогулову. Он смог набрать лишь 58,87 балла. Этот результат не позволит ему получить сертификат о владении госязыком на достаточном уровне, чтобы продолжить участие в выборах.

Отметим, для участия в выборах кандидат должен набрать более 60 баллов.