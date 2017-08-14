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Для детей с ОВЗ и из малоимущих семей организовали отдых

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ВБ

Для детей из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья организовали летний отдых с выездом на природу в Национальный парк Ала-Арча. Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, инициаторами выступили муниципальная администрация по Ленинскому административному району совместно с депутатами Бишкекского городского кенеша, фракции "СДПК" Валентиной Лисниченко, Эрнисом Докеновым и Алмазом Улановым.

Центр детского творчества, Станция юных техников и спорткомитет района организовали для ребят музыкальные игры, танцы, конкурсы по рукоделию, рисованию, а также разные виды спортивных игр, театрализованные представления. Детям были предоставлены прохладительные напитки, горячее питание.

Данное мероприятие проходит с 4 по 18 августа с охватом более тысячи детей.

В целях обеспечения правопорядка и безопасности детей на отдыхе их сопровождают сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних УВД и врачи.

URL: http://www.vb.kg/364804
Теги:
дети, мэрия
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