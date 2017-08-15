Опрос "ВБ": Зачем нужна единая школьная форма?

Ранее сообщалось, что школьная форма в будущем учебном году останется без изменений. Мальчикам и юношам по-прежнему необходимо ходить в рубашках, брюках, жилетах и пиджаках. Девочкам рекомендуются пиджак, платье и брюки.

Несмотря на то что единая школьная форма стала обязательной два года назад, споры о ней продолжаются и по сей день. Особенно заметными они становятся в преддверии нового учебного года. "ВБ" решил спросить у жителей Бишкека, зачем же школьникам носить единую школьную форму и нужна ли она вообще.

Большинство респондентов сошлись во мнении и считают, что одинаковая одежда делает детей более дисциплинированными, но главным критерием отмечают социальную адаптацию. Кроме того, единая школьная форма уравнивает учащихся. Люди постарше вспомнили и школы Советского Союза, где дети также ходили в одинаковой одежде, и считают, что это была очень удачная и удобная практика.