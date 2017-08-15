Судья по делу Текебаева не пустил в зал заседаний экс-депутатов

Сегодня, 15 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

В ходе процесса адвокат Чотонова Бактыбек Жумашев заявил, что к нему обратились коллеги подсудимых Асия Сасыкбаева и Болот Шер. Он просил допустить их на процесс. Однако председательствующий судья Эрнис уулу Айбек отказал в просьбе. "Данный вопрос уже был решен ранее", - сказал Эрнис уулу.

Судья также не пустил на заседание экс-генпрокурора, ныне депутата парламента Аиду Салянову.

Отметим, в зале суда присутствуют близкие родственники подсудимых и пресса. Также на процесс пустили экс-президента переходного периода Розу Отунбаеву.