Еще два кандидата провалили тестирование. Их не допустят к выборам

Сегодня, 15 августа, в Нацкомиссии по госязыку тестирование прошла очередная группа кандидатов в президенты.
В Нацкомиссии сообщили, что успешно с заданиями "Кыргызтеста" справились лишь Марат Иманкулов и Омурбек Болтуруков. Еще два кандидата - Аскарбек Абышев и Советбек Абыкулов не смогли преодолеть порог. Их знания кыргызского языка оказались на уровне ниже необходимого для борьбы за президентский пост.
Результаты тестирования:
Отметим, для регистрации кандидатуры в ЦИК претендент должен набрать более 60 баллов по тестированию и предоставить сертификат Нацкомиссии.
Напомним, из 59 кандидатов, подавших заявление, на сегодняшний день в списке ЦИК остались 50 человек. Руслан Джунусов, Калмамат Мыктымбаев, Полотбек Кенжекулов и Советбек Абыкулов не будут допущены к выборам из-за неудачного тестирования, остальные отозвали заявления или же были не допущены к выборам из-за несоответствия требованиям ЦИК.