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Еще два кандидата провалили тестирование. Их не допустят к выборам

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 15 августа, в Нацкомиссии по госязыку тестирование прошла очередная группа кандидатов в президенты.

В Нацкомиссии сообщили, что успешно с заданиями "Кыргызтеста" справились лишь Марат Иманкулов и Омурбек Болтуруков. Еще два кандидата - Аскарбек Абышев и Советбек Абыкулов не смогли преодолеть порог. Их знания кыргызского языка оказались на уровне ниже необходимого для борьбы за президентский пост.

Результаты тестирования:

  1. Марат Иманкулов - 86,15 балла;
  2. Омурбек Болтуруков - 87,21 балла;
  3. Аскарбек Абышев - 54,46 балла;
  4. Советбек Абыкулов - 43,53 балла.

Отметим, для регистрации кандидатуры в ЦИК претендент должен набрать более 60 баллов по тестированию и предоставить сертификат Нацкомиссии.

Напомним, из 59 кандидатов, подавших заявление, на сегодняшний день в списке ЦИК остались 50 человек. Руслан Джунусов, Калмамат Мыктымбаев, Полотбек Кенжекулов и Советбек Абыкулов не будут допущены к выборам из-за неудачного тестирования, остальные отозвали заявления или же были не допущены к выборам из-за несоответствия требованиям ЦИК.

URL: http://www.vb.kg/364864
Теги:
выборы, кыргызский язык
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (62 материалов)
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