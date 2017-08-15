Еще два кандидата провалили тестирование. Их не допустят к выборам

Сегодня, 15 августа, в Нацкомиссии по госязыку тестирование прошла очередная группа кандидатов в президенты.

В Нацкомиссии сообщили, что успешно с заданиями "Кыргызтеста" справились лишь Марат Иманкулов и Омурбек Болтуруков. Еще два кандидата - Аскарбек Абышев и Советбек Абыкулов не смогли преодолеть порог. Их знания кыргызского языка оказались на уровне ниже необходимого для борьбы за президентский пост.

Результаты тестирования:

Марат Иманкулов - 86,15 балла; Омурбек Болтуруков - 87,21 балла; Аскарбек Абышев - 54,46 балла; Советбек Абыкулов - 43,53 балла.

Отметим, для регистрации кандидатуры в ЦИК претендент должен набрать более 60 баллов по тестированию и предоставить сертификат Нацкомиссии.

Напомним, из 59 кандидатов, подавших заявление, на сегодняшний день в списке ЦИК остались 50 человек. Руслан Джунусов, Калмамат Мыктымбаев, Полотбек Кенжекулов и Советбек Абыкулов не будут допущены к выборам из-за неудачного тестирования, остальные отозвали заявления или же были не допущены к выборам из-за несоответствия требованиям ЦИК.