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В Кыргызстане вступили в силу 18 техрегламентов ЕАЭС

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Наталья Ли

В Кыргызстане начали действовать 18 технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), регулирующих вопросы безопасного обращения на рынке страны мяса, молока, соков, игрушек, мебели и целого ряда других товаров.

"Это означает, что республика еще теснее интегрируется с другими странами ЕАЭС, в которых названные техрегламенты с прозрачными для производителей и потребителей едиными требованиями к безопасности продукции уже действуют. Важно, что единые регламенты учитывают накопленный национальный опыт и лучшие международные требования. Устраняются излишние технические барьеры в торговле между государствами-партнерами, а люди получают более безопасные и качественные товары", - говорит директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев.

Восемь из 18 техрегламентов регулируют вопросы безопасности пищевой продукции и связанных с ней процессов: от производства до утилизации.

Техрегламент "О безопасности мяса и мясной продукции" устанавливает обязательные для применения и исполнения требования безопасности к продуктам убоя и мясной продукции, связанным с ними процессам и требования к их маркировке и упаковке. Он содержит ряд важных новшеств, в том числе разделяет такие товары на мясосодержащие (в них – от 5% до 60% мяса от общего объема единицы продукции) и мясные (свыше 60 . Теперь и производители Кыргызстана обязаны отражать эту классификацию на этикетке. Как и наличие, например, пищевой добавки – нитрита натрия (Е 250), которую теперь запрещено применять в чистом виде и в виде водного раствора: только вместе с солью в виде нитритно-посолочной смеси, где массовая доля нитритов не должна превышать 0,9%.

Техрегламент "О безопасности молока и молочной продукции" устанавливает допустимые уровни содержания в молоке потенциально опасных веществ, микроорганизмов и соматических клеток. Например, в сыром и обезжиренном молоке, а также в сырых сливках не допускается присутствие бактерий группы кишечных палочек, антибиотиков – левомицетина, стрептомицина, пенициллина, антибиотиков тетрациклиновой группы, ограничивается содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и колониеобразующих единиц.

Технический регламент Союза на масложировую продукцию (растительные масла, маргарины, растительно-сливочные и растительно-жировые спреды, майонезы, заменители молочного жира и др.) разработан с целью установления единых обязательных для применения и исполнения в странах ЕАЭС требований к масложировой продукции, обеспечения ее свободного перемещения на общем рынке государств-членов.

Также в Кыргызстане начали действовать техрегламенты по вопросам безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, мебельной продукции и ряда других товаров.

Техрегламент Союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" распространяется в том числе на изделия для ухода за детьми, одежду, обувь, кожгалантерейные изделия, коляски детские, велосипеды, издательскую книжную и журнальную продукцию, школьно-письменные принадлежности. Для каждой группы продукции техрегламентом установлены требования безопасности и маркировки.

Техрегламент Союза "О безопасности мебельной продукции" устанавливает требования к отдельным мебельным изделиям, наборам, гарнитурам бытовой мебели и мебели для общественных помещений, в том числе изготовленной по индивидуальным заказам. Необходимо отметить, что обязательной сертификации подлежит детская мебель, мебель для учебных заведений и мебель для дошкольных учреждений. Есть особенности при маркировке детских и ученических стульев, столов, парт для общественных помещений.

Кроме того, начали применяться техрегламенты "Пищевая продукция в части ее маркировки", "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания", "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", "О безопасности железнодорожного подвижного состава", "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта", "О безопасности упаковки", "О безопасности пиротехнических изделий", "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе", "О безопасности продукции легкой промышленности" и "Безопасность лифтов".

URL: http://www.vb.kg/364873
Теги:
ЕАЭС, ЕЭК
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