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Жээнбеков: Вступив в ЕАЭС, Кыргызстан сделал правильное решение

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В этом году исполнилось два года с момента вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Несмотря на наличие в момент вступления турбулентности в мировой экономике и экономический спад в государствах-членах Союза, республика смогла не только преодолеть все трудности, сопровождавшиеся со вступлением в ЕАЭС, но также показать позитивную динамику.

Об этом же было сказано премьер-министром КР Сооронбаем Жээнбековым на заседании Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане: "Кыргызстану удалось преодолеть риски экономического спада в период адаптации экономики страны к новым интеграционным условиям и правилам. И это несмотря на негативное влияние внешних шоков и вопреки самым мрачным прогнозам".

Сооронбай Жээнбеков также добавил, что по большинству вопросов, обсужденных в рамках Межправсовета, достигнут консенсус, чем Кыргызстан удовлетворен. "Сегодняшняя встреча имеет для Кыргызстана особое значение, так как буквально два дня назад мы отметили двухлетие полноправного членства Кыргызстана в ЕАЭС. Подводя итоги участия Республики в ЕАЭС, можно сказать, что экономика нашей страны демонстрирует положительную динамику роста, который по итогам первого полугодия 2017 года составил 6,4%", - сказал он.

В своем выступлении на заседании Евразийского Межправсовета ЕАЭС премьер-министр КР указал на наличие нескольких приоритетных направлений в рамках ЕАЭС, которые в будущем окажут наиболее позитивный эффект на экономику всех государств в целом.

Во-первых, это дальнейшее развитие цифровой повестки ЕАЭС с учётом глубоких преобразований и цифровой трансформации мировой экономики, а также таких принципов, как обеспечение взаимной выгоды, равноправия и сохранения национальной безопасности наших государств. "Считаю важным гармонизацию национальных цифровых проектов с общими "основными направлениями цифровой повестки", которые должны стать стратегическим документом в части цифрового развития ЕАЭС", - сказал Жээнбеков.

Как он отметил, в Кыргызстане в основе модели цифровой экономики рассматривается Национальный проект "Таза Коом", который инициирован главой государства и является основным инструментом реализации долгосрочной Концепции до 2040 года и пятилетней Программы развития страны.

Во-вторых, дальнейшее увеличение объёмов взаимной торговли и наращивание совместного экспорта стран ЕАЭС в третьи страны как сельскохозяйственной, так и промышленной продукции. "Говоря "совместно", мы подразумеваем общие усилия по заключению продуманных, взвешенных и эффективных договоров о зоне свободной торговле и углублённых преференциальных соглашений с крупными экономиками мира, такими как Китай, Индия, Иран. Потенциальный рынок названных стран огромен, и наша страна может занять свою нишу", - отметил премьер-министр КР Жээнбеков.

Премьер подчеркнул, что государствами-членами ЕАЭС совместно с Комиссией проводится комплексная работа по созданию и внедрению качественной системы прослеживаемости перемещения товаров на территории государств-членов ЕАЭС. Это требует создания в странах-членах ЕАЭС информационной системы, позволяющей обмениваться набором сведений для обеспечения прослеживаемости.

По его словам, эта система позволит бороться с существующими барьерами и будет способствовать свободной торговле на евразийском пространстве. "Кыргызстан приветствует создание транспарентных условий для осуществления внутренней торговли и транзита из/в третьи страны. В этой связи призываем стороны принять усилия по выработке взаимно приемлемого решения по сложившейся ситуации с транзитом товаров по территории ЕАЭС, а также созданию системы прослеживаемости товаров", - сказал премьер.

И третье, это поэтапное движение к единому рынку электроэнергии в рамках ЕАЭС.

"Сегодня будет обсуждаться решение, которое позволит нам участвовать в торгах электроэнергией на торговых площадках России и Казахстана. Кыргызстан обладает огромным неосвоенным гидроэнергетическим потенциалом. Единые торговые площадки позволят нам экспортировать излишки электроэнергии, а в случае дефицита импортировать. В целом наша страна заинтересована в едином электроэнергетическом рынке, который будет обеспечивать беспрепятственный доступ к национальным рынкам и инфраструктуре стран-партнеров по Союзу и бесперебойную подачу электроэнергии. Сегодня мы сделаем еще один шаг к данной цели", - заявил Жээнбеков.

Премьер Кыргызстана также отметил, что одной из основополагающих целей Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является формирование единого рынка трудовых ресурсов.

По его словам, договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС должен стать знаковым документом, создающим равноправную среду для трудящихся всех стран-членов ЕАЭС.

"Мы призываем государства-членов Союза приложить все усилия для доработки и вступления в силу Договора о пенсионном обеспечении в 2018 году. Хотелось бы подчеркнуть, что мы достигли заметных результатов в формировании единого рынка труда. Создали благоприятные условия пребывания и деятельности в плане упрощенной процедуры трудоустройства, улучшения социальных условий жизни для трудовых мигрантов и их семей", - сказал он.

Жээнбеков также отметил, что Кыргызстан со своей стороны подтверждает готовность дальше двигаться к углублению общих рынков и укреплению свободы движения товаров, услуг, трудовых ресурсов и капитала.

За время пребывания в Союзе в Кыргызстане были приняты изменения и дополнения в законодательство республики, чтобы страна смогла отвечать общим правилам и требованиям ЕАЭС.

По словам нынешнего главы правительства, совершенствование экспортной инфраструктуры было его главной задачей. Поэтому столь высокой эффективности удалось достичь благодаря тому, что он требовал жесткой исполнительной дисциплины по принципу: "умеешь работать – друг, не умеешь – враг". "Ко всем руководителям областей, акимам, главам министерств и ведомств предъявлялись одинаково жесткие требования по выполнению задач, стоящих перед ними", - поделился он.

В ходе круглого стола "Кыргызстан в Евразийском экономическом союзе: результаты, вопросы и перспективы" член Коллегии Евразийского экономического союза по интеграции и макроэкономике Татьяна Валовая отметила, что экономические показатели Кыргызстана за первое полугодие 2017 года сохраняют лидирующие позиции среди стран-участниц ЕАЭС по темпу роста ВВП и промышленного производства.

По ее словам, Кыргызстан с 2016 года является бесспорным лидером по темпам роста ВВП и по темпам роста промышленного производства среди стран-участниц ЕАЭС. "На эти факторы, конечно же, оказало влияние присоединение страны в ЕАЭС. В 2017 году Кыргызстан по-прежнему сохраняет самые высокие темпы роста названных показателей и занимает очень хорошие позиции по поставкам экспортной продукции на общий рынок ЕАЭС. В дальнейшем мы рассчитываем на продолжение данной тенденции и намерены принять для этого все необходимые меры", - подчеркнула Валовая.

Действительно, по итогам первого полугодия 2017 года Кыргызстан показал хорошие результаты в рамках ЕАЭС.

Так, за полгода 2017 года экспорт молочной продукции в страны ЕАЭС увеличился на 30%, денежные переводы трудовых мигрантов за 5 месяцев 2017 года составили 695 млн долларов и выросли на 39%. При этом среди стран Евразийского экономического союза в Кыргызстане самые высокие темпы роста экономики. Также за 5 месяцев 2017 года торговля со странами ЕАЭС выросла и составила 874 млн сомов.

При общем сокращении объема взаимной торговли по Союзу в целом (93,3% к уровню 2015 года) внутрисоюзные поставки Кыргызской Республик возросли на 4,4%. При этом экспорт товаров во взаимной торговле с Казахстаном увеличился на 17,4% за счет роста поставок руд драгоценных металлов, фруктов и овощей, одежды.

Увеличился экспорт Кыргызстана в третьи страны (на 5,2%), в то время как по Союзу в целом наблюдается снижение показателя на 17,5%, в том числе по Беларуси – на 22,3%, Казахстану – на 19,5%, России – на 17,2%.

В отличие от партнеров по Союзу зарегистрирован рост импорта товаров из стран вне ЕАЭС на 15,3%.

Поставки товаров Кыргызской Республики на рынок союза сократились в 2015 году на 37,3%. При этом показатель по Кыргызстану оказался ниже общесоюзного показателя на 12% (62,7% против 74,7% по Союзу в целом).

Темп роста экспорта Кыргызской Республики во взаимной торговле в 2015 году мог оказаться выше. Негативно отразилась на показателе завышенная база 2014 года, что связано со значительными поставками реэкспортных товаров, осуществленными в преддверии вступления Кыргызстана в Союз. Так, в 2014 году объем реэкспорта товаров третьих стран составил 163,8 млн долларов, в 2015 году – 61,3 млн долларов, в 2016 году – 13,9 млн долларов.

Достигнутые результаты в рамках участия в ЕАЭС

К важным результатам присоединения Кыргызстана к ЕАЭС можно отнести то, что трудовые мигранты обрели благоприятные условия для пребывания и деятельности в плане упрощенной процедуры трудоустройства, улучшились их социальные условия жизни и их семей. Кроме того, возросли более чем на 18,5% (с $1,547 до $1, 834 млрд) денежные переводы за 2016 год. Стоит добавить и то, что при поддержке российской стороны в рамках выделяемых средств 200 млн долл США проведены мероприятия по оснащению таможенных постов, пунктов пропуска и лабораторий необходимым оборудованием. На 1 января 2017 года 16,42 млн долл США уже распределено между министерствами и ведомствами). Были также оснащены 4 пункта пропуска "Манас", "Ош", "Торугарт", "Иркештам" и 7 ветеринарно-контрольных пропускных пункта "Торугарт", "Иркештам", "Достук", "Кызыл Бел", ж/д "Кара-Суу", аэропорты "Манас" и "Ош". Дополнительно ведется работа из госбюджета по строительству и оснащению 8 пунктов пропуска за счёт средств госбюджета.

На кыргызско-казахстанском участке государственной границы был снят фитосанитарный контроль и снято таможенное сопровождение кыргызских перевозчиков по территории Казахстана. По состоянию на сегодняшний день уже 30 аккредитованных лабораторий Кыргызстана и 9 органов по сертификации внесены в единый реестр ЕАЭС, которые выдают документы и признаются на территории всего союза.

Стоит добавить и то, что был создан Кыргызско-Российский фонд развития, который из выделенных Россией 500 млн долл США, одобрил 724 проекта на сумму 234 млн долларов США.

Между Кыргызстаном и Казахстаном подписано соглашение об оказании технической помощи со стороны Казахстана в сумме 100 млн долл США, из которых уже определены 41 млн долл США. Данные средства будут направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, модернизацию испытательных лабораторий и другие важные мероприятия.

Не менее важным является и то, что был подписан договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

В конце 2016 года было подписано соглашение с соседним Казахстаном по вопросу применения унифицированного тарифа при перевозке грузов железнодорожным транспортом через территорию Республики Казахстан в/из Кыргызской Республики.

Примечательным является и то, что сегодня экспорт сельскохозяйственной продукции, подлежащий ветеринарному контролю, разрешен в Россию и Казахстан. В реестр Евразийского экономического союза уже вошли 28 кыргызских компаний, из них 24 будут экспортировать на рынок России, 25 компаний - Казахстана. В реестр ЕАЭС также вошли 15 молочных компаний, 8 предприятий по производству и переработке рыбы, 2 - по производству мясных продуктов, прошедших термическую обработку и 3 - по сбору и реализации меда.

Вышеприведенные данные свидетельствую о том, что вступление Кыргызстана в ЕАЭС было правильным, а правительство Кыргызстана прилагает всевозможные усилия для скорейшего и плавного завершения процесса гармонизации к нормам и требованиям Союза. В свою очередь это будет способствовать росту экономики страны, улучшению благосостояния граждан в целом, а также переходу страны в число развитых стран мира.

URL: http://www.vb.kg/364879
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Комментарии
Ibragim Unysov
16.08.2017, 12:38
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Комментариев: 5

конечно, интеграция в экономике дает большие преимущества для местных производителей

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Жалоба модератору
semen semen
16.08.2017, 12:54
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Комментариев: 5

Кыргызстан добился отличных результатов во время последних встреч руководств стран. Это хорошая возможность стране для более быстрой интеграции в союзе

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Жалоба модератору
Данияр
16.08.2017, 12:55

Во-первых, это дальнейшее развитие цифровой повестки ЕАЭС с учётом глубоких преобразований и цифровой трансформации мировой экономики, а также таких принципов, как обеспечение взаимной выгоды, равноправия и сохранения национальной безопасности наших государств. "Считаю важным гармонизацию национальных цифровых проектов с общими "основными направлениями цифровой повестки", которые должны стать стратегическим документом в части цифрового развития ЕАЭС", - сказал Жээнбеков.

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Жалоба модератору
Jannet Li
16.08.2017, 13:53
Карма: 0
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Плюсов: 0
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Комментариев: 1

ЕАЭС принес очень хорошие результаты для Кыргызстана. По данным Всемирного банка, в этом году самый высокий рост ВВП на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет у Кыргызстана

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Жылдызбек
16.08.2017, 14:01

Ряд аналитиков, ученых и экспертов Кыргызской Республики, а также Российской Федерации, спустя определенное время после вступления КР в состав Евразийского экономического союза, делают выводы и подчеркивают плюсы от данного соглашения для среднеазиатской страны. Эксперты подчеркивают, что изначально, в уже забытом 2014-ом году, некоторые политики и бизнесмены в Кыргызстане с большой опаской относились к идее Таможенного союза, а также к теме вступления КР в состав ЕАЭС. Немало кыргызстанцев были уверены, что от присоединения страна не получит никаких плюсов. Однако время «расставило все точки над i».Сегодня в Кыргызстане можно заметить ряд явных плюсов, которые страна получила за счет присоединения к современной международной достаточно сильной экономической организации. Сегодня Кыргызстан уже пожинает плоды присоединения к ЕАЭС и уже миллионы граждан рады данному решению

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Жалоба модератору
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