Теннис: Нургазиева и Кистанов с победы стартовали на турнире в Бишкеке

Юные теннисисты Эмма Нургазиева и Кирилл Кистанов с победы стартовали на международном турнире среди юниоров Bishkek Sunrise Open 1. Отметим, состязания проходят на кортах Академии тенниса в Бишкеке.

Как сообщает Международная федерация тенниса, вчера прошли матчи первого раунда основной сетки турнира, в которых участвовали четверо кыргызстанцев. Двое из них добились побед.

В состязаниях среди юношей Кистанов встречался с Шодмоном Курбоновым из Таджикистана и одолел его со счетом 6:4 и 7:6. Теперь он встретится с Мухаммадмустафо Абдурахмановым из Узбекистана.

Другой кыргызстанец Миргияз Мирджажиев уступил в упорной борьбе россиянину Даниилу Савельеву. Матч длился в три сета, первый выиграл россиянин - 6:2, затем кыргызстанец - 3:6, однако решающий сет за собой оставил Савельев - 7:5 .

Среди девушек Эмма Нургазиева провела матч с Дианой Евсеевой из России, этот матч для кыргызстанки выдался нелегким и длился в три сета. В итоге Нургазиева выиграла ее со счетом 5:7, 6:3 и 6:4. За выход в четвертьфинал она встретится с другой россиянкой - Анастасией Луневой.

Встреча Саары Кунакуновой с россиянкой Ингой Комлевой выдалась непростой и завершилась в пользу последней - 3:6, 6:4 и 6:2.

Отметим, в рамках турнира также проводятся парные состязания, в которых трое кыргызстанцев пробились в четвертьфинал. Теперь за выход в полуфинал Кунакунова в паре с Комлевой сыграют против Нургазиевой и Елизаветы Карловой (Казахстан).

Мирджалиев в дуэте с узбекистанцем Давидом Багриновским одолели пару Кирилла Кистанова и Данилы Озерного (Казахстан), и теперь ждут, когда определится соперник.

Напомним, в турнире участвуют юные теннисисты России, Узбекистана, Германии, Казахстана, Украины, Таджикистана, Грузии, Латвии и Южной Кореи.