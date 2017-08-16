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Дело Текебаева: подсудимый уверен, что общество узнает правду и все поймет

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Родион Решетов

Сегодня, 16 августа, в Первомайском суде города Бишкек проходит очередной судебный процесс по делу депутата парламента КР Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова.

Так, в ходе заседания во время прений сторон подсудимый Текебаев заявил, что Дуйшенкул Чотонов с момента вступления в ряды партии "Ата Мекен" 22 года боролся против трайбализма во власти и отказывался от высоких должностей в структуре государства. Это, по мнению Текебаева, является хорошим показателем честного человека.

По словам подсудимого, уголовное дело в отношении него и Дуйшенкула Чотонова имеет политические мотивы. Текебаев также отметил, что время все расставит на свои места и народ узнает правду.

Отметим, гособвинение потребовало приговорить Текебаева и Чотонова к 10 и 8 годам лишения свободы. А также применить к ним конфискацию имущества. В настоящее время лидер партии "Ата Мекен" продолжает свое выступление.

URL: http://www.vb.kg/364905
Теги:
коррупция, суд, Омурбек Текебаев
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